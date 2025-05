«Hoy 15 días que te destrozaron la vida hijito, hoy 15 días de sufrimiento, hoy 15 días de un dolor desgarrador. Solo ruego a dios que llegue tu milagro y vuelvas a ver y caminar, quiero a mi Mateo feliz, jugando», escribió.

Un anestesista del Hospital Padre Buodo, de General Acha es investigado por el procedimiento realizado al niño de 8 años y que derivó en el traslado del pequeño al Hospital Favaloro, en Santa Rosa, donde está internado.

El procedimiento fue realizado el pasado sábado 10 de mayo. Según detalló el portal Telega, el profesional intervino en la atención del niño que había ingresado a la guardia del hospital con una luxación de codo.

El anestesista consideró que se debía aplicar anestesia general para realizar el reacomodamiento del miembro superior afectado. Luego de la intervención, todo se transformó en una situación crítica: el niño recibió la anestesia, pero no logró despertar.

«Mi cabeza sigue estando en tu recuperación. Pero no me olvido y pido justicia y que esto no quede en la nada como hacen siempre, tapando todo. Quiero que paguen cada lágrima tuya, cada dolor, hijito», dijo la mamá.

En su muro de Facebook, siguió: «Tengo mucha impotencia, hasta hoy me mantuve callada. Ese día en el quirófano eran muchos, espero que a la hora de hablar lo hagan. No sé si son todos padres, ojalá nunca les toque pasar por tanto dolor».

«Entraste por un golpe en tu codito y me lo entregaron casi muerto. Total cada uno sigue su vida feliz, como si nada. Sigan orando por favor, agradezco a toda la gente de corazón», finalizó.

El niño fue trasladado al Hospital de Complejidad Creciente «René Favaloro» en Santa Rosa, donde quedó internado. Los médicos no descartaban una posible derivación a Buenos Aires para una atención más compleja.

«La abogada del hospital comenzó automáticamente la actuación sumarial y el profesional fue apartado del servicio mientras se desarrolla la investigación interna», informó el doctor Gonzalo González, director del Hospital.

En tanto, los médicos no han podido determinar con certeza qué ocurrió durante el procedimiento que llevó al estado actual del pequeño. El niño logró recuperar cierta lucidez aunque su estado sigue siendo grave y presenta pérdida de visión, lo que agrava aún más el cuadro clínico.