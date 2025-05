La titular del organismo, Erica Riboyra, ratificó la política de recuperar las viviendas que no cumplen su función social. Advirtió, además, sobre una caída aproximada del 10% en la recaudación de las cuotas en los últimos meses, atribuida a la difícil situación económica que atraviesan algunas familias.

El Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV) continúa con su política de recupero de unidades habitacionales que no son ocupadas o cuyas cuotas no son abonadas, para reasignarlas a familias que se encuentran en lista de espera. Así lo confirmó la titular del organismo, Erica Riboyra, en una entrevista con INFOPICO RADIO 99.9, donde también expresó su preocupación por una reciente disminución en el nivel de cumplimiento del pago de cuotas.

“Esto es un trabajo sostenido en el tiempo y que nosotros continuamos desde hace bastante tiempo ya, tenemos más de cinco años en este trabajo”, afirmó Riboyra respecto a la recuperación de viviendas. Explicó que la medida se aplica a aquellas casas que no están siendo habitadas por sus adjudicatarios o que presentan deudas significativas. “Entendemos que todos aquellos que no pagan la casa o que no la ocupan (…) no están permitiendo que esa vivienda cumpla su función social. La recuperamos y la reasignamos a una familia que necesite”, sostuvo. Calificó como “lamentable” tener que llegar a esta instancia, pero enfatizó que la prioridad es atender la demanda habitacional existente.

En cuanto al pago de las cuotas, Riboyra destacó su importancia fundamental: “La cuota que paga cada uno de los adjudicatarios es lo que nos permite seguir construyendo viviendas”. Si bien reconoció que el valor actual “cuesta un poquito más” en el contexto económico actual, sigue siendo accesible y considerablemente inferior al costo de un alquiler.

No obstante, la funcionaria alertó sobre una tendencia preocupante. “Viene una caída importante en los últimos meses”, admitió, precisando que desde principios de año hasta la fecha se ha registrado una disminución cercana al 10% en el cobro de las cuotas. Esta baja, según explicó, se debe en gran medida a la difícil situación económica que atraviesan algunas familias adjudicatarias. “Con justificación, digamos, nos presentan y nos dicen la situación, o se han perdido el trabajo, o que uno de los dos que trabajaba de manera informal hoy ya no lo están llamando, que las demandas por ahí, aunque sea un trabajo informal, esto de una changuita que hacían lo sostenía y hoy eso no alcanza ni para los alimentos”, detalló Riboyra.

A pesar de esta caída, desde el IPAV se insiste con las notificaciones para regularizar los pagos, aunque se analizan los casos particulares de familias con dificultades comprobables. La titular del organismo también mencionó un “cambio cultural” logrado entre los pampeanos respecto a la comprensión de que “la cuota de la casa hay que pagarla como una obligación”.

