Un grave caso de abuso sexual infantil salió a la luz en la localidad de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown, tras la denuncia de una madre y el valiente relato de su hija de cinco años. La menor, identificada como S.E.R. para preservar su identidad, describió experiencias tormentosas que implican al hombre que antes era su padrastro, Sergio Mariano Romero, de 40 años, quien actualmente enfrenta un proceso judicial y puede recibir una condena de hasta 20 años de prisión.

Desde mediados de 2021 hasta marzo de 2022, la víctima sufrió un calvario que fue descubierto tras la denuncia de su madre, Natalia, quien interpuso la acusación después de conocer los hechos a través de su hija. La denuncia ocurrió el 29 de marzo de 2022, pero las investigaciones y la judicialización comenzaron meses antes.

La menor vivía junto a su madre en una vivienda ubicada en Rafael Calzada. En el fondo del terreno, se encontraba la vivienda de su abuela, con quien pasaba tiempo regularmente. Fue precisamente durante un momento en que la abuela cuidaba de la niña que esta reveló un oscuro secreto. En su declaración, la víctima expresó que, cada vez que visitaba a su padre, quien estaba separado de la madre, este le tocaba sus partes íntimas durante el baño. La menor afirmó que lo mismo sucedía tras salir de la ducha, cuando ella se recostaba en la cama, a pesar de sus pedidos de que esa acción cesara. Incluso, comentó que su padre la obligaba a vestirse y maquillarse como una persona adulta.

La gravedad de las palabras de la menor impactó profundamente a su abuela, quien de inmediato se comunicó con Natalia a través de WhatsApp para informarle lo ocurrido. En uno de sus mensajes, la abuela le escribió: “No sabés las cosas que contó que le hacía el padre, cuando vengas hablamos”. Ante estas revelaciones, la madre se quedó en silencio, sin saber qué hacer, y decidió buscar asesoramiento profesional. Posteriormente, tomó la decisión de denunciar formalmente los hechos ante las autoridades.

Durante las semanas siguientes, Natalia observó comportamientos inusuales en su hija, como hacerse las uñas de manera nerviosa y balancearse inquietamente en una silla. La madre expresó a los medios que en aquel momento no podía imaginar la existencia de un vínculo con un posible abuso, y que cuando le preguntaba sobre sus conductas, la menor respondía: “No te puedo decir porque papá no me deja”. Esto evidenció el miedo que la víctima sentía de su agresor.

En una declaración en cámara gesell, la niña expresó: “Hace mucho que no lo veo a mi papá, me lastimaba. Iba a la casa y jugábamos. Me hacía jugar a cosas feas. Me vestía. Había más cosas que me lastimaban, pero no me acuerdo”. Las palabras de la menor corroboraron la gravedad de la situación y ratificaron la denuncia presentada por la madre.

“Nos contó que la amenazaba de muerte a ella y a toda su familia, incluso a los perros, si contaba lo que le hacía. Le pasaba un cuchillo por el cuerpo y hacía gestos como si la fuera a degollar”, detalló Natalia, quien agregó que estas amenazas generaron en la víctima un profundo temor y un silencio obligado frente a los abusos sufridos.

Tras la denuncia y las investigaciones judiciales, la Justicia ordenó la detención de Sergio Mariano Romero el 14 de noviembre de 2022. El acusado pasó dos meses en prisión preventiva, pero luego fue excarcelado al considerarse que no existía riesgo de fuga. Actualmente, Romero cuenta con una restricción perimetral que le impide acercarse a la menor y a su familia, en cumplimiento de las medidas cautelares establecidas.

Este caso evidencia la importancia de la detección temprana de los abusos y la necesidad de denunciar cuando existen dudas o hechos concretos que puedan poner en peligro a las menores y menores. La valentía de la madre y la conciencia de la pequeña permitieron dar un paso fundamental para que la justicia investigue y sancione a quienes vulneran derechos fundamentales y atentan contra la integridad de los niños.

Como afirmó un experto en derechos de infancia, “Es fundamental crear espacios seguros para que las víctimas puedan hablar sin temor y que la justicia actúe con celeridad y firmeza en estos casos”.