Luego de perder judicialmente la casa que habitó por años y quedar a favor del abogado Norberto Paesani, Siage lleva 11 días viviendo en situación de calle, tras haber sido desalojado del Hotel Pico, donde permaneció con asistencia municipal durante varios meses.

En una entrevista exclusiva con En Boca de Todos HD, Juan Carlos expresó su dolor, su resistencia y la decisión de continuar su lucha a pesar del frío, de su frágil salud y de estar literalmente a la intemperie.

“Hoy hace 11 días que estoy durmiendo acá. El municipio me desalojó del hotel argumentando que no podían sostener el gasto. Me ofrecieron otro lugar, pero lejos y por seis meses. No me garantiza seguridad, no lo acepto”, explicó.

??? El trasfondo judicial: «Me robaron la casa»

El conflicto judicial por su vivienda lleva años y tuvo un fallo desfavorable para Siage, a pesar de que afirma haber ganado una primera instancia. Juan Carlos denuncia haber sido despojado de su hogar por la justicia, y desde entonces vive un calvario que incluye amenazas, problemas de salud y una batalla legal que asegura librar “solo, sin apoyo real de su abogado”.

“Tengo doble Guillain-Barré, cuatro bypass, dos válvulas, tres TEP. No es capricho, es seguridad. La calle me expone, pero no voy a esconderme en un departamento y desaparecer”, aseguró con firmeza.

También relató que desde hace tres años y medio no tiene contacto con su hijo, a quien, según denuncia, “le fue arrebatado por decisiones judiciales sin fundamentos”. Esto, dice, forma parte de la misma “guerra” contra el Estado.

Siage rechazó propuestas de alojamiento ofrecidas por el municipio alegando que no responden a sus necesidades mínimas de seguridad, ni representan una solución real. Para él, aceptar esa oferta sería “entregar su lucha”.

“Me quedo acá hasta que me muera congelado o me devuelvan mi casa y a mi hijo. No hay otra opción. No es terquedad, es convicción”, afirmó.