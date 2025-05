Federico tiene 31 años, nació en La Plata y llegó a General Pico para conocer por primera vez a su madre. Hoy vive con ella y se rebusca cada día haciendo malabares en los semáforos. También sueña con una casa, una familia y volver a tatuar.

Federico, o simplemente “Fede” como todos lo conocen, llegó a General Pico desde La Plata hace algunos años. Lo movió algo más fuerte que la necesidad: la necesidad afectiva. “Vine para conocer a mi mamá, no la conocía”, contó en una emotiva entrevista con En Boca de Todos HD. Lo que encontró fue mucho más de lo que esperaba: amor, contención y raíces.

“Mi vieja es una gran persona, tiene los valores que yo tengo. Ella me enseñó a trabajar”, dice con una sonrisa.

Fede trabaja desde los siete años. En su vida ha hecho de todo: changas, carpintería, mantenimiento, leñería. Incluso fue tatuador, pero hoy no puede ejercer porque su máquina se rompió. “Una nueva sale como 200, 300 pesos mil, y no la puedo comprar ahora”.

Además de hacer malabares, toma changas cuando puede y sueña con un futuro distinto. “Mi sueño es tener una casa propia y una familia. Me gustaría trabajar en un vivero, estar tranquilo, crecer”, confiesa.

Pese a la dureza de la calle, Fede no se rinde. Reconoce que hay días buenos y días malos, pero siempre está agradecido: “Te encontrás gente buena, gente que te suma. A veces la buena onda también paga”.

Hoy, Fede necesita una mano. No tiene celular (el que tiene está roto), y le vendrían bien una campera, zapatillas talle 42, algo de ropa. Todo lo que se pueda aportar es bienvenido. Quienes quieran ayudarlo pueden acercarse al semáforo donde trabaja habitualmente (Avenida San Martín y 17).

“Lo que me den, lo agradezco. Y si hay algún tatuador por ahí que tenga una máquina que no use, hacemos trato: ¡lo tatúo todo por la máquina!”

enbocadetodoshd