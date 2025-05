El bloque de concejales de la UCR denunció que el Juzgado de Faltas se niega a recibir descargos por falta de RTO. Por eso, hicieron una presentación formal en la dependencia a cargo de César Ortiz.

Además, expresaron su preocupación «ante una nueva muestra de arbitrariedad que atenta contra los derechos de los vecinos». «El Juez de Faltas, incumpliendo sus deberes como funcionario público, ha decidido negarse a recibir los descargos presentados contra multas impuestas por falta de RTO, dejando a los ciudadanos indefensos frente a una situación jurídica aún no resuelta«, señalaron en un comunicado.

«Cabe aclarar que la Justicia no ha declarado la legalidad ni la validez nacional de la RTO, como intenta instalar el Municipio. No existe, hasta el momento, ningún fallo judicial que convalide el accionar del Ejecutivo municipal en este tema. Pese a ello, se persigue a los vecinos con multas y se les impide ejercer su legítimo derecho a defensa, violando principios básicos del debido proceso que además están consagrados en el Código de Faltas Municipal», cuestionaron.

«El accionar del Juez de Faltas, al proteger al Intendente y alinearse con sus intereses en vez de garantizar imparcialidad y justicia, demuestra una preocupante falta de independencia y un claro perjuicio para los vecinos, quienes merecen respuestas claras, legales y transparentes», reprocharon.

«Frente a esta situación, hemos realizado una presentación al Juez de Faltas para que cese con estas prácticas persecutorias e injustas. El Juzgado de Faltas municipal no puede ser un brazo ejecutor del poder político de turno», subrayaron.

«Reiteramos que no estamos en contra de la seguridad vial, sino de la improvisación, la falta de transparencia y el uso del Estado para hacer caja a costa del bolsillo de la gente. Los vecinos merecen respuestas, no sanciones sin defensa. Merecen transparencia, no arbitrariedad. Y merecen una ciudad donde la justicia no tenga dueño«, concluyeron.

