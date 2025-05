Su historia comenzó cuando apenas tenía 12 días de vida y su familia quedó atrapada en medio de un tiroteo protagonizado por policías, en el que su padre, Diego, perdió la vida en Ituzaingó. Desde entonces, su familia espera que se realice un juicio que nunca pudo iniciarse y ahora temen que siga postergándose.

El caso atravesó un extenso y confuso recorrido judicial, plagado de encubrimientos y falsas imputaciones que pretendieron desviar la investigación original.

Fue la perseverancia “incansable” de la madre de Diego lo que permitió reconstruir los hechos de aquella noche trágica: dos agentes de la fuerza salieron “a cazar” a dos delincuentes que habían asaltado a un comisario.

En ese contexto, se toparon con el vehículo de los Roda y abrieron fuego sin control, al creer erróneamente que eran los responsables del robo. Para justificar el ataque, inculparon a dos jóvenes inocentes y montaron una escena de tiroteo inexistente. En esta maniobra participaron también dos testigos y seis uniformados.

Tras casi diez años, la causa parecía encaminarse a juicio el 17 de febrero de 2025. Sin embargo, seis de los diez imputados accedieron a juicios abreviados con penas reducidas.

El principal señalado, Fernando Aníbal Grané (35), solicitó ser juzgado por un jurado popular justo una semana antes del inicio del proceso. La Sala I de la Cámara de Casación Penal bonaerense aceptó su pedido, por lo que se suspendió el debate oral y aún no hay nueva fecha.

«Todas las decisiones que tomaron, la suspensión del juicio, los abreviados, el juicio por jurado, todo se hizo sin notificar a la familia. Nosotros estábamos preparados para que empezara el juicio en febrero después de tanto tiempo y ahora…», expresó con frustración María del Carmen Peche, madre de la víctima.

«Me siento muy caída, muy desilusionada, son ocho años y medio de espera y ahora resulta que no sabemos si les van a dar perpetua», agregó. Hoy tiene 69 años y recuerda que comenzó esta «lucha cuando tenía 61, con mucha más fuerza», pero admite que el desgaste es grande.

«Ahora estoy desinflada, no creo más en nada, en nadie. A mí no me importa nada de mi vida, lo que más quiero en este mundo es a mi hijo, a mi hija, a mis nietos pero se siente a cada minuto la ausencia», relató conmovida.

Su esposo, Omar Roda, estaba cerca del retiro cuando sucedió todo. Solía ayudar a su hijo en la verdulería «El Económico», ubicada en Brandsen al 2500, pero tras el asesinato, asumió por completo la conducción del negocio para sostener a sus tres nietos: Facundo, Franco y Pedro.

«El negocio de Diego lo está siguiendo mi marido, que tiene 78 años, él está muy mal y ahora nos dicen que tenemos que seguir esperando. Había cerrado el negocio por vacaciones para poder estar en el juicio, ahora no sabemos qué va a pasar», contó la mujer.

La oficina que se transformó en altar

El espacio que Diego usaba en el comercio se convirtió en un lugar de homenaje. Cada mañana, al llegar, Omar se detiene ante un pequeño altar: «le pone una canción, le habla, llora».

Diego era fanático de La Beriso, y uno de los temas que más suena es Cómo olvidarme: «Siento el perfume de la tristeza. Que me acompaña hoy con tu ausencia. No puedo olvidarte, no voy a olvidarte. Te dije al oído y es una promesa».

En la entrada del local hay una placa conmemorativa colocada por la Municipalidad de Ituzaingó: «Nunca se va del alma quien con su bondad y amor nos abrazó a todos”. Todos los días, Omar la cuelga con cuidado al abrir, y la guarda al cerrar para evitar que la roben.

Este sábado 10 de mayo, a las 17, en la esquina de Brandsen 2498, familiares y allegados de Diego realizarán una intervención urbana con fotos suyas, en reclamo de que «la Justicia actúe con firmeza» y para que «el dolor no se convierta en olvido», además de exigir «prisión perpetua para Grané».

«Quiero que las cientos de fotos que nos sacamos pidiendo justicia por Diego estén en la calle, que las vean, que no puedan mirar para otro lado», pidió la madre.

La causa judicial

El 12 de septiembre de 2016, Diego Roda, un comerciante de 39 años, fue abatido en presencia de su esposa, Virginia Tueso (38), y su bebé de 12 días. En un principio, se culpó a tres ladrones que presuntamente huían tras el robo de una camioneta en Caseros, y que habrían intentado robar el auto de Roda.

Pero en 2019, una pericia balística reveló que el disparo fatal salió del arma de Grané, que junto a su colega Gerardo Gabriel San Miguel participaban de la persecución. Ese hallazgo fue clave para descubrir la maniobra de encubrimiento que distorsionó el caso durante años.

Ambos fueron arrestados en 2021. Grané fue imputado como autor material y San Miguel como coautor. En un juicio abreviado, este último fue condenado el 16 de abril a seis años de prisión por disparar su arma y falsificar documentación, además de recibir 12 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas.

El juicio abreviado es una modalidad judicial que permite una condena rápida y reducida a cambio de una confesión, sin necesidad de un juicio oral completo.

Ismael Jalil, abogado de la familia Roda, viajó desde Mendoza para asistir al juicio, pero se encontró con que había sido cancelado sin previo aviso.

Mientras Grané aguarda fecha para el juicio por jurado, otros tres implicados —Daniel Fernando Pérez (48), Sergio Fabián Andrés Barrientos (41) y Diego Agustín Carreiras (45)— serán juzgados por un tribunal técnico, acusados de haber participado en la operación de encubrimiento para proteger a los autores materiales.

De los restantes imputados, varios ya aceptaron su culpabilidad en juicios abreviados. La expectativa es que sean llamados a testificar, lo que podría romper el pacto de silencio que sostuvo la impunidad durante tantos años.

«Yo esperaba el juicio contra todos. Yo quería penas para todos. El único que tiene pena es San Miguel, que tiene seis años, y ya va cuatro. El año que viene lo tengo en la calle de nuevo. Ahora queremos perpetua para Fernando Grané», reclamó María del Carmen.

Y concluyó: «Tengo mi dolor en el alma porque tanto que hemos hecho para nada, porque seis años para San Miguel, eso me pone mal. Estoy muy triste, muy mal, los únicos que tenemos el dolor en el alma, nosotros sí tenemos perpetua».