El fin de semana largo por la Semana Santa se aproxima y desde las provincias se espera con cautela la respuesta de los argentinos que decidirán aprovecharlo para unas mini vacaciones. Mientras desde Mendoza, San Juan y Jujuy se señala que las reservas alcanzaron el 50%, cifra inferior a la del año pasado en esta misma fecha; desde Colón, Entre Ríos, se entusiasman con un piso del 70% que podría registrarse en esos días de descanso.

Marcelo Rosental, presidente de la Cámara de Hotelería de Mendoza, destacó que las cifras de ocupación para Semana Santa no son las que esperaban y no superan el 50%. Sobre la posibilidad de que mejoren en los próximos días, vaticinó que no sucederá, como tampoco hay buenas perspectivas para las vacaciones de invierno «porque a los argentinos que pueden viajar, les sigue conviniendo ir al exterior», sostuvo en una entrevista en Radio Jornada.

Para este empresario, la baja también obedece a un cambio en los hábitos de los turistas. Este año muchas reservas se realizaron en el último momento y no son pocos los que optaron por no salir de viaje. «Mucha gente del lugar decidió quedarse en casa y aprovechar el feriado para descansar sin gastar», explicó. Destacó que la baja en la ocupación no es la única señal alarmante para el sector ya que también hubo una disminución en el consumo en los destinos turísticos. «El que vino, gastó poco. Ya no es el turista que elige un restaurante de alta gama o que realiza excursiones a diario», afirmó. Ante esta situación, agregó, algunos establecimientos hoteleros se vieron obligados a cerrar algunos días de la semana por la baja demanda, algo impensable en años anteriores. «Hoy en Mendoza estamos en modo supervivencia. Solo aquellos que tienen la capacidad de resistir este contexto van a seguir abiertos», concluyó Rosental.

El escenario es similar en la vecina provincia de San Juan. Ariel Giménez, presidente de la Cámara de Turismo, trazó un panorama complejo para el sector, con especial preocupación en las bajas reservas para Semana Santa. «El turismo es una de las primeras actividades que se ve resentida cuando hay complicaciones económicas en el país», explicó. Y aunque reconoció que la temporada de verano fue mejor que la del año pasado, aclaró que «no cumplió con las expectativas que se habían generado». «Durante mucho tiempo la Semana Santa fue temporada alta para San Juan. Se vendían muchas excursiones, los hoteles trabajaban con altos niveles de ocupación y los restaurantes estaban llenos. Hoy, sin embargo, las reservas vienen bajas», sostuvo, consultado por el medio El Zonda.

Para Giménez, uno de los factores que más afectó a la industria fue la fuerte devaluación que experimentaron países limítrofes como Chile y Brasil. El abaratamiento de estos destinos en comparación con la Argentina provocó que muchos argentinos –en particular, sanjuaninos- decidieran vacacionar afuera del país. «Nos encontramos con que muchos sanjuaninos eligieron irse a Chile o Brasil porque hacía mucho tiempo que no podían salir del país. Está bien que la gente viaje pero eso tiene un impacto directo en el sector empresarial local», enfatizó. Frente a la merma del turismo receptivo desde otras provincias o países, agregó Giménez, el sector privado apostó por el turismo interno para que lo sanjuaninos aprovechen los fines de semana largos como Carnaval o Semana Santa para recorrer su provincia. Advirtió, sin embargo, que en los departamentos más alejados, algunos prestadores turísticos están evaluando si les conviene seguir operando. «Hay emprendedores que se plantean si es rentable abrir para recibir a cinco o diez personas, cuando antes lo hacían para grupos mucho más numerosos», describió.

En el Norte

Desde Purmamarca, Jujuy, la concejala peronista Nilda Alabar, vocera de un sector relacionado con la actividad turística, remarcó que para Semana Santa la ocupación hotelera ronda sólo el 50% y que ese porcentaje caería mucho más en mayo y junio. «A esta altura del año, en los hoteles hasta un año antes, ya teníamos reservado toda la parte hotelera para jueves, viernes y sábado de la Semana Santa, porque los domingos ya se retorna, pero esta vez estamos más o menos en 50% para esos días», describió, durante una entrevista con el portal de noticias Jujuy al Momento. «Nosotros tenemos ya pensado que mayo y junio tendremos una ocupación del 20% solamente ¿cómo hace un hotelero, un gastronómico que tiene personal a cargo para mantener eso?», se preguntó.

Mientras tanto, el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, destacó que «en abril tendremos varios fines de semana largos. El más importante que tenemos ahora es Semana Santa, con muy buenos niveles de reservas. Ya estamos arriba del 60%, en la Quebrada, un poco más de promedio que el resto de la provincia, y especulamos con que va a ser un fin de semana con mucho movimiento y quizás lleguemos hasta el 80% de ocupación, como fue el año pasado», afirmó en un diálogo que mantuvo con El Tribuno.

Optimismo

Desde la turística ciudad de Colón, en Entre Ríos, pese a todas las dificultades, esperan el fin de semana largo próximo con cierto optimismo, confiando en que ese destino será elegido por visitantes de la provincia de Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Uruguay. «Vivimos un nuevo fenómeno que son las familias que van a un destino sin reservas y las cierran cuando llegan, por la seguridad de que los lugares de vacaciones ya no se ocupan al 100% como cuando estaba el PreViaje», señaló a Ámbito Federico Escher, secretario de Turismo y Cultura de este municipio.

«Antes, cuando estaba el PreViaje, tanto prestadores como visitantes planificábamos con tiempo porque el programa nacional tenía fechas determinadas para cerrar los destinos. Ahora, los turistas llegan, buscan y hasta pueden acordar valores muy convenientes cuando se negocia», describió. De acuerdo al funcionario, en enero tuvieron una ocupación del 85%, en febrero cayó 10 puntos y esperan con confianza poder alcanzar un piso del 70% para la Semana Santa. «Un problema que también nos afectó es la pérdida de competitividad por el tipo de cambio bajo, en relación a Brasil y Chile. Tanto que el turismo extranjero se redujo a la mitad, se revirtió el proceso en que nuestras calles estaban llenas de turistas de Uruguay, sobre todo», explicó.

Según Escher, el descanso de Semana Santa siempre fue bueno para Colón y creen que se repetirá porque, además, el pronóstico del tiempo indica que la temperatura máxima promediará los 25° y no se esperan lluvias. La turística ciudad, de 30.000 habitantes, cuenta con 12.000 plazas, entre hoteles y alojamientos, más 5.000 para camping. Y en la actualidad se encuentran en plena construcción otros 10 complejos que podrían hacer crecer en 1.000 plazas la capacidad hotelera.

Otra característica de Colón es que forma parte de la Microrregión «Tierra de Palmares», junto a los municipios de San José, Villa Elisa, Liebig y Ubajay. El pasado 4 de abril hubo un encuentro de todos los miembros y del que también participaron representantes del Parque Nacional El Palmar, Termas Colón y Termas San José. «Para nosotros es central trabajar la actividad turística como región, desde donde organizamos eventos durante todo el año para sostener la demanda», agregó Escher.