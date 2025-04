La agencia 112, ubicada en calle 25, entre 30 y 32, de General Pico vendió la boleta ganadora de la modalidad «La Segunda», del Quini 6.

El afortunado apostador ganó poco más de 450 millones de pesos, a los que se deberán realizar los correspondientes descuentos.

«Una feliz noticia, no la esperaba, pero está entre las posibilidades», sostuvo Oscar Colucci, propietario de la agencia. «Todavía no sabemos quién y si lo supera no lo diría, por ética», agregó el agenciero.

Colucci contó que han vedido «premios menores, de 50 millones, pero uno así tan grande es la primera vez».

Dos apostadores, el piquense y otro de Buenos Aires, acertaron los seis números de la modalidad «La Segunda» del Quini 6, jugando los números 11 – 22 – 24 – 16 – 31 – 29. Cada uno se llevará un total de $ 457.414.851,60.

Los resultados del sorteo 3.263 del Quini 6 correspondientes al miércoles 23 de abril fueron los siguientes:

Tradicional del Quini 6: 02 – 36 – 07 – 45 – 06 – 17 (El pozo quedó vacante con $ 500 millones)

La Segunda del Quini 6: 11 – 22 – 24 – 16 – 31 – 29 (Hay dos ganadores que se llevaron $ 457.414.851,60 cada uno).

La Revancha del Quini 6: 19 – 10 – 08 – 02 – 18 – 37 (El pozo quedó vacante con más de $ 3.262 millones)

Siempre Sale del Quini 6: 24 – 01 – 05 – 34 – 33 – 38 (Hubo 6 ganadores, con 5 aciertos, que se llevarán más de $ 32 millones cada uno».

Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo habrá en juego 5.000 millones de pesos.

