«Hay una mala gestión, la motosierra de Milei eliminó a quienes hacían logística y compras», alertó.

El ministro de Salud, Mario Kohan, aseguró que «algunas vacunas no se están aplicando porque no llegaron» a la Provincia y apuntó contra la «mala gestión» de la cartera de Salud de Nación porque las autoridades afirmaron que no falta presupuesto. El funcionario planteó que la «motosierra de Milei» desmembró áreas claves en la planificación y ejecución de la compra de vacunas que deben garantizarse por ley.

Kohan confirmó que dos vacunas, Triple viral y contra la polio, no llegaron a La Pampa para abril y la respuesta de Nación al reclamo fue que las compras están atrasadas y no hay fecha cierta de entrega. En otras vacunas del calendario, «el stock es insuficiente», estimó, aunque se ha iniciado el plan de vacunación.

Los efectos de «la motosierra» de Milei

Consultado por El Diario, Kohan explicó que la faltante de vacunas se está dado en todo el país y con diferentes vacunas. «Ya veníamos con dificultades de comienzo del año, gestionamos con el ministerio, que es quien debe proveer las vacunas, pero eso no ha ocurrido y no va a ocurrir en tiempo y forma», anticipó.

El ministro estimó que la situación no tiene origen presupuestario, de acuerdo a las propias manifestaciones de los funcionarios nacionales del área, ni se puede adjudicar a falta de producción de los laboratorios, sino a un déficit en la gestión de la cartera nacional respecto a las compras y la distribución, como obliga la ley.

«En general estamos flojitas en todas, el stock es insuficiente. Pero la triple viral y la polio nos preocupa muchísimo. Es necesario tener la información para poder planificar, organizar cadena de frío y demás. Pero nos responden que hay retraso y no nos dan fecha», reveló.

-¿Esto no ocurrió el año pasado, fue normal? -consultó El Diario.

-Fue cuasi normal. Hubo un retraso, pero no tuvo un impacto serio, no se complicó el programa de vacunación. Pero este año estamos reclamando con urgencia esas dos. Los laboratorios producen, pero evidentemente hay una mala gestión, tardía o mal elaborada.

«En abril no podemos vacunar»

-¿Van a llegar en algún momento estas dos vacunas? -consultó El Diario.

-Epidemiología ya venía reclamando precisiones. No es un capricho. Necesitamos saber cuándo y cuántas van a llegar. Los programas se hacen con cálculos muy precisos, es algo complejo. El calendario argentino es maravilloso y es por ley. No es que está reclamando algo caprichosamente. Tenemos que tener una estrategia de distribución, conservación, trazabilidad.

-¿Hoy saben cuántas y cuándo van a llegar?

-Nos mandaron un mail hace unos días donde dicen que las vacunas de abril no llegan. En abril no podemos vacunar. Nos dan una fecha retrasada en alguna y para otra que no hay fecha. No me parece responsable ni una respuesta lógica.

-¿Hay personas que no se están vacunando?

-Hoy tendríamos que estar vacunando y no lo podemos hacer porque no llegaron. Yo tengo experiencia de quince años de diálogo con los representantes del ministerio de Compras y Logística, hoy no están más porque la motosierra de Milei los eliminó del ministerio. Hubo despidos y concentración de departamentos y direcciones. Cuando uno remplaza estos estamentos intermedios, debe saber por quién lo hace.

-¿Alguna vez ocurrió algo parecido?

-Excepto en la pandemia, que fue muy caótico, este problema no lo he vivido, de esta forma, nunca.

-¿Qué consecuencias puede tener ola falta de vacunación?

-Es especulativo, pero la ley dice que son vacunas para enfermedades inmuno prevenibles. Se vacuna para que no se enfermen. Claro que puede traer consecuencias, por supuesto. Deseo infinitamente que esto no traiga consecuencias, pero no puedo asegurar que no va a ocurrir.

-¿La Pampa podría hacerse cargo de cubrir la falencia de Nación?

-A esta altura del partido, más allá de lo presupuestario, que tendría que preguntar a Hacienda y el gobernador, podríamos comprar, pero para el año próximo. Esto tiene que ver con una mala gestión del operativo. No quiero que la comunidad se alarme, pero sí que esté informada. Cada uno se tiene que hacer cargo de su responsabilidad.

