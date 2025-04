“Le encantaba dibujar. Mi última charla con ella fue por un dibujo”, dice Marcos, papá de Kim Gómez, y la voz se le quiebra: “Estábamos en el sillón de casa, justo donde estoy sentado ahora hablando con vos. Mi hija había hecho un retrato de un capibara y un pollito. Y estaba enojada porque, decía, no le había salido lindo. Ahí le enseñé a remarcar. Lo terminamos juntos y se lo regaló a su mamá. Siempre nos tomábamos un tiempito para dibujar”.

Hoy Florencia busca consuelo en aquel tesoro que recibió días antes de retirar a su hija de una clase de gimnasia artística, la otra gran pasión de Kim, y vivir la peor pesadilla imaginable para una madre: dos ladrones de 17 y 14 años le robaron el auto, un Fiat Palio rojo, y no le permitieron bajar a la nena. Lo que siguió fue dantesco: los delincuentes escaparon en el auto y durante 10 cuadras arrastraron a la víctima contra el pavimento. Los múltiples golpes contra la cinta asfáltica y el propio auto le causaron la muerte a Kim.

El primer cumpleaños sin Kim

El ataque fue el 25 de febrero en el cruce entre la avenida 72 y la calle 25, en el barrio Altos de San Lorenzo, La Plata. Allí, este sábado, comenzará la ronda de homenajes por el que hubiese sido el cumpleaños número 8 de la nena: Jésica Muñoz, artista plástica local, dibujará un mural recordatorio. “El lunes va a ser un día dificilísimo, ya lo sé. El primer cumpleaños sin Kim. Por eso, la idea es tratar de pasarla lindo este fin de semana. Celebrarlo de algún modo”, sitúa Marcos en la charla con TN.

Y sigue: “Kim pidió un cumpleaños con la temática capibara y se lo vamos a dar. Sinceramente, no hay nada que festejar sin ella, pero sí quisiéramos recordarla y pasar un lindo momento”.

El último dibujo de Kim: un capibara con un pollito. (Foto: gentileza Marcos Gómez)

El dibujo inspiró, también, el último regalo que recibió Kim. “Fue para el Día de Reyes. Le regalamos un lápiz 3D con el que hizo algunas cosas. Es de los hábitos que más extraño y más cuestan: haber dejado de recibir sus dibujos”.

Líneas, trazos y formas reinaron en el primer homenaje, surgido por iniciativa del grupo Gaam Drako, uno de los referentes de la tradicional quema de muñecos cada fin de año en La Plata. Bajo el lema #UnDibujitoParaKim, las redes sociales se llenaron de regalos para la nena en los días siguientes al hecho que la arrancó de este mundo.

El papá mostró las creaciones de su hija en TN. (Foto: gentileza Marcos Gómez)

Dos meses después, Marcos intenta hacerle frente a la pérdida. Cuenta que la angustia muerde por las noches y los amaneceres renuevan el aire. Y que, a veces, el dolor se vuelve híbrido. “Hoy, por ejemplo, me levanté raro. Me aparecieron en el teléfono un montón de fotos que creía haber perdido y fueron un puñal”, dice. “Soy consciente de estar experimentando el peor dolor que existe. Es una mezcla de muchos sentimientos. Te duele la cabeza, el cuerpo, el alma. Te duele todo y llega un momento en que no sabés dónde acariciarte”, retrata.

Ciro, de 10 años, es el otro hijo de Marcos. De él vienen las fuerzas para salir adelante. “Los chicos tienen algo increíble. Ellos olfatean que uno está mal y hacen lo posible para verte sonreír, para distraerte”, menciona, y profundiza: “Yo le hablo claro. Le pregunto si extraña a la hermana. Y él nota que lo que más me duele es pasar por el colegio a buscarlo e irme solo con él. Antes eran dos, ahora es Ciro solo. Eso me parte al medio, y él me dice: “Pa, yo sé que no estás bien, pero quiero que sigas viniendo a buscarme’”.

Kim junto a su papá. (Foto: Instagram / @marcos.gomezz91)

“Él es muy fuerte. Extraña a su hermana, claro. Se enoja con lo que pasó, más que llorar. Él la amaba: era el único que podía molestarla. No permitía que nadie más se metiera con ella”, evoca.

Kim solía ir al club Real Infantil para alentar a Ciro, que juega al fútbol allí. Esa será la sede del homenaje del domingo. “La idea es pasar un rato lindo en familia. Compartir un mate, una charla. Estaría genial”, invita el papá.

Un regalo de Kim a Florencia, su mamá. (Foto: gentileza Marcos Gómez)

El dibujo era una de las grandes pasiones de Kim. (Foto: gentileza Marcos Gómez)

“Voy a trabajar en un programa de contención a niños y adolescentes con problemas con el delito”

Tras un paréntesis para enfrentar la primera fase del duelo y la pelea por justicia, Marcos retomó su trabajo como constructor de piscinas, aunque en unos días se embarcará en otro proyecto. “Tengo una propuesta para trabajar en un programa provincial de contención a niños y adolescentes con problemas con el delito. Tuve propuestas en Nación también, pero esto es lo que más me llama por mi propia historia y porque va de la mano con cosas que quiero hacer en La Plata: sacar a los chicos de la calle y la droga, ayudar a los clubes”, cuenta.

“Pasé mi vida en clubes de barrio. Sé de qué se trata”, sugiere el papá de Kim, que por estos días trabaja también en un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad. Las diputadas Laura Rodríguez Machado (del PRO y presidenta de la comisión de Legislación Penal) y Victoria Tolosa Paz (de Unión por la Patria y vice de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes) encabezan la iniciativa. “Trato de tener la cabeza ocupada. Estoy estudiando y capacitándome. Y veo en estos proyectos una manera de empezar a cambiar algo”, dice.