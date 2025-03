Una joven fue internada por una presunta resaca después de una noche de fiesta pero los médicos descubrieron que tenía un tumor cerebral del tamaño de una mandarina. Hannah Hill tenía 18 años cuando descubrió que tendría que batallar contra una dura enfermedad.

La adolescente, oriunda de Reino Unido, había salido de fiesta con una amiga para celebrar el triunfo de su equipo de rugby y habían tomado unos cuantos tragos. Por lo que al despertar al día siguiente, no se sentía nada bien. En un momento, empezó con vómitos y es lo último que recuerda antes de despertar en la camilla de un hospital.

Ella creía que su malestar estaba vinculado a un episodio de resaca, producto de lo que había consumido en el bar la noche anterior. Pero su mamá, Carol, y su papá, Peter, se encargaron de explicarle lo que en realidad le había pasado: “Tuviste una especie de convulsión”, le dijo la mujer en voz baja mientras la acompañaba durante su internación.

Dos días después recibió el alta médica y volvió a su casa, pero lejos de ser el punto final de la historia, la pesadilla recién empezaba. El resultado de la tomografía computarizada y la resonancia magnética que le hicieron mientras estuvo en el centro de salud llegó y las noticias no fueron buenas. “Dos semanas después, una enfermera y un médico nos sentaron a mamá y a mí y me dijeron: ‘Hannah, tienes un tumor cerebral’”.

Hannah tuvo un glioblastoma, una forma agresiva de cáncer cerebral. (Foto: gentileza Take a Break)

“Mamá, que es enfermera, se mantuvo tranquila cuando nos dijeron que el tumor era del tamaño de una mandarina y que necesitaría una operación”, recordó. Tres semanas después, dos días antes de su cumpleaños número 19, la operaron en el Hospital Real de Salford. “Me permitieron volver a casa la mañana de mi cumpleaños y lo celebré tranquilamente con mi familia”, contó a la revista británica Take a Break.

Unos días después recibió la información que la dejó devastada: los profesionales le dijeron que el tumor era canceroso. “Tuve un glioblastoma, una forma agresiva de cáncer cerebral”, reveló. Inmediatamente tuvo que empezar con los tratamientos.

Actualmente Hannah tiene 36 años, formó una familia y tiene dos hijos. (Foto: gentileza Take a Break)

Después de someterse a 30 sesiones de radioterapia y cuatro meses de quimioterapia, finalmente pudo recibir buenas noticias. Los médicos le dijeron que el tumor había desaparecido por completo. “Tuvimos una fiesta de fin de tratamiento para celebrar”, contó sobre aquel momento tan feliz.

La enfermedad que le tocó atravesar la hizo tomar consciencia y desde el momento en el que se enteró de que su cáncer estaba en remisión decidió disfrutar de cada momento: “Pensé: voy a salir y vivir la vida”, expresó.

Actualmente Hannah tiene 36 años, formó una familia y tiene dos hijos. Sin embargo, nunca olvida su historia y hace algunos días decidió compartirla para acompañar a otros que atraviesan lo mismo. “Todavía no puedo agradecer lo suficiente a todo el personal de The Christie. Sin ellos, no estaría aquí hoy”, concluyó.