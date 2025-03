Irma Rick había desaparecido el 16 de noviembre del 2021 y fue encontrada un día después. La mujer declaró que fue abducida por un ovni.

“Supuestamente quedé embarazada cuando ellos me llevaron. Estoy haciéndome estudios porque puedo llegar a tener un embarazo del extraterrestre. Tengo que hacerme ecografías y esas cosas”, comentó.

Una mujer de la localidad de Jacinto Arauz, La Pampa, que en noviembre de 2021 aseguró haber sido abducida por un Ovni, ahora dice estar embarazada de un extraterrestre. “No tengo panza todavía, siento molestia”, comentó.

Irma Rick desapareció el 16 de noviembre pasado en Jacinto Arauz y fue encontrada un día más tarde a 65 kilómetros de su casa. Inicialmente la Policía, que la encontró en un “estado de angustia”, barajó la posibilidad de que la mujer se había ido con otro hombre, pero ella sostuvo que la transportó “una luz blanca”.

La mujer habia sido encontrada “muy sucia” en estado de shock y no pudo hablar por seis horas. Irma se encontraba golpeada, aunque los estudios que le realizaron en General Acha indicaron que estaba fuera de riesgo.

“Me levanté, tomé dos o tres mates y empecé a ver como que el teléfono tenía unas rayas, interferencias. Comencé a escuchar como un zumbido de viento fuerte en el teléfono y salí a ver pensando que mi marido se había olvidado de algo”, dijo en ese momento, en diálogo con Crónica TV.

Cuatro meses después del episodio la mujer reapareció y señaló que está embarazada de un extraterrestre. “Estoy embarazada de un extraterrestre. Estoy haciéndome estudios porque puedo llegar a tener un embarazo del extraterrestre. Tengo que hacerme ecografías y esas cosas”.

“Supuestamente quedé embarazada cuando ellos me llevaron. No tengo panza todavía, siento molestia, cosas que me pasan. Tengo que consultarle a la fiscal porque no quiere que hable mucho todavía”, expresó en declaraciones a La Brújula 24 de Bahía Blanca.

Su desaparición aún sigue siendo investigada ya que se considera que fue imposible para ella recorrer ese trayecto dado su sobrepeso y su dificultad para caminar.

enbocadetodoshd