La psicóloga Ana Monsell, integrante de la consultora Proyecciones, comentó a Diario Textual (Radio Kermés 106.1) los resultados de un estudio de opinión que reveló que la principal preocupación de los argentinos es “no llego a fin de mes”, superando a la inseguridad. Esa medición también arrojó que el 60% dijo haber perdido la confianza en el presidente Javier Milei luego del escándalo de Libra.

Monsell explicó que el estudio se hizo a nivel nacional entre el 17 y el 22 de febrero.

“Uno de los datos destacados es que el 80% respondió que su problema es que los ingresos no le alcanzan y no llega a fin de mes. Esto va más allá de la baja de la inflación y el relato del Gobierno. Solo un 20% está cómodo y el resto se está ajustando. La situación es crítica”, dijo.

“En los grupos focales escuchamos que hacen malabares con los gastos, recortan todo, no solo con salidas y gustos, sino en cantidad y calidad de alimentos. Y algunos le tienen que ayudar a sus padres porque no les alcanza con la jubilación. Esto genera angustia y desazón”, aseguró.

Escándalo Libra

El estudio también indagó sobre la percepción de la gente sobre el criptoescándalo Libra.

“El 31% cree lo que dice el presidente, es decir 3 de cada 10 argentinos cree que (Milei) no estaba interiorizado en el tema; un 45% dice que buscó beneficiarse él mismo y el 23% no está del todo informado o no sabe de qué lado ubicarse. Claramente hay un desencanto y un impacto en el Gobierno”, aseveró.

Desconfianza

Monsell dijo que este episodio en el que el presidente promocionó una estafa con criptomonedas derrumbó la confianza hacia si figura.

“El 60% dijo haber perdido la confianza con lo cual esos atributos que tenía vinculados a la transparencia, lo anticasta, lo disrruptivo y ser entendido en economía que sostenían su imagen, todo se ve socavado”, dijo.

