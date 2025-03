El fiscal general de la Tercera Circunscripción Judicial Sebastián Mendiara goza por estas horas de «licencia ordinaria». La información fue confirmada a El Diario por fuentes judiciales.

Ayer, el Procurador General Mario Bongianino resolvió iniciarle un sumario a luego del escandaloso incidente que protagonizó en la puerta de un boliche de Victorica, donde maltrató a un policía.

El MPF anunció que «a raíz de los hechos de notorio y público conocimiento ocurridos en la localidad de Victorica, el procurador general, Mario Oscar Bongianino, mediante la resolución N° 22/25 del lunes 10 de marzo, dispuso iniciarle la instrucción de un sumario administrativo al fiscal general de la Tercera Circunscripción Judicial, con sede en General Acha, Alejandro Sebastián Mendiara, para determinar la posible violación al régimen disciplinario del Poder Judicial de La Pampa».

«A su vez, en el día de la fecha, la Procuración General notificó de la resolución al funcionario designado para realizar la investigación ordenada; así como al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Fernández Mendía», agregó, aunque no se informó quién estará a cargo de ese sumario.

De todos modos, Bongianino no atendió las consultas de El Diario ante la gravísima situación generada en la Procuración por la actuación de uno de sus integrantes.

Además del sumario, la Fiscalía de Victoria tiene a su cargo investigar qué fue lo que ocurrió el pasado fin de semana en ese episodio vergonzoso protagonizado por el funcionario judicial.

Comportamiento descontrolado

En el inicio de un video que reveló el caso y al que tuvo acceso El Diario, no se escuchan las primeras palabras del fiscal pampeano. Tampoco se le comprende muy bien lo que dice el fiscal, ni se sabe qué hacía en Victorica.

«A todos los pibes que salgan de acá (señala el boliche)… chiquitos, a dormir, ¡eh!… no peguen un palo, no peguen un chirlo», le advierte de la nada a un policía en la puerta de un boliche.

El uniformado se mostró inmutable a pesar de la tensa situación. A Mendiara -que vive en General Acha tiene a su cargo nada más y nada menos que la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia- parece que le cuesta mantenerse en pie.

Y, encima, se ufana el fiscal: «Seis menos veinte (y se señala la hora)… me atendió el ministro de Seguridad de la Provincia de La Pampa… a la poli la voy a perseguir siempre yo… hacé las cosas bien, vos… porque este (señala a otro policía) se quedó en el molde, este es más piola que vos, no te hagas el canchero, vos».

Como si fuera poco, el funcionario judicial lo invitó a su subordinado a pelear: «Si querés boxear, me llamas a mí… pero a los pibitos de 16 años dejalos tranqui… ¿está?».

Mendiara continuó su diatriba en base el supuesto poder que dice ostentar. «No manda el ministro de Seguridad, ni Cano (Jefe de Policía), ni el segundo, ni el tercero… manda la Fiscalia, cuando vos te des cuenta de eso, te vas a dar cuenta que no te podés hacer el canchero más…¿estamos?».

Luego aclara que «los fiscales de acá (de Victorica) responden a Santa Rosa… los fiscales de acá no hacen nada si no le dicen de Santa Rosa, asi que tranquilo man (sic)».

Antes de la despedida, el fiscal vuelve a tener una especie de acto humillante para con el policía. «¿Cómo te bajaste vos? (sonríe), te mataste cuando me atendió Nacho (di Nápoli), ¿no?. Cinco de la mañana me atendió el ministro de Seguridad y este canchero cerró el culo (sic). ¿Lo escuchaste, no?… así lo llamo yo (al ministro). A los pibitos no les peguen más en Victorica, en Victorica no se le pega a nadie… donde le peguen a los pibes de Victorica, nosotros a ustedes los vamos a partir como un queso».

«No te hagas el canchero, pa’… hacé como él (por el otro policía), él lo entendió», cerró la extraña escena el fiscal Mendiara.

eldiariodelapampa