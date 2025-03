Este viernes a la noche, el joven peleará en la velada pugilística que se desarrollará en el club Argentino de la ciudad de Santa Rosa.

La madre de Lía, Alejandra Falcón, difundió que el novio de su hija volverá a pelear y dedicará su pelea a quien era su novia hasta hace solo dos meses. «Antes de cada pelea, Lautaro va al cementerio para pedirle fuerzas a su ángel», expresó Alejandra.

La mujer también adelantó que ella y parte de su familiar asistirán a la pelea para acompañar a Quevedo. «Los padres de Lía, su hermana menor y sus amigos hoy más que nunca acompañamos a Lautaro porque en él encontramos una parte de Lía», dijo con emoción Alejandra.

Con un total de trece peleas, este viernes se desarrollará un festival de boxeo amateur en el Club Argentino de Santa Rosa. Entre los prometedores combates anunciados sobresale el de fondo, que será protagonizado por el santarroseño Juan Alday (Club Argentino) y Mateo Miramón (Crucche Box), de Saladillo, con el título Interprovincial en juego.

Quevedo protagonizará la octava pelea, en la cual enfrentará al piquense Ramiro Bonino.

El joven también peleó el pasado 28 de febrero en el Club Matienzo de Ingeniero Luiggi. En esa oportunidad, subió al ring con una remera que tenía estampada una foto que mostraba a la pareja y un reclamo de justicia por la muerte de la chica.

“Esta vez no podrás verme pero subirás al ring conmigo, amor mío. Siempre me acompañaste, en cada festival, en cada ring, alentándome para que no me rinda. Siempre fiel, al lado mío aunque estemos enojados, siempre acompañándome. Mañana subís conmigo amor, vamos a estar los dos juntos, dando lo mejor como siempre me dijiste: dalo todo, no importa el resultado”, escribió el boxeador hace pocas semanas antes de pelear en Luiggi.

Esa publicación fue respondida por la madre de Lía, quien escribió: “Supe que mañana peleás y quería desearte suerte porque sé todo el esfuerzo que hiciste y lo importante que es para vos esta pelea. Para mí sos el mejor boxeador, sé que te va a ir bien, y si no, de todo se aprende. Que esta distancia nunca te haga dudar de lo mucho que te quiero y no me voy a olvidar nunca de vos. Cuidate porfa y mañana dalo todo”.

