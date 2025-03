“La Justicia es un poder independiente”

En diálogo con la prensa, Di Napoli remarcó con énfasis que no puede realizar declaraciones sobre investigaciones judiciales en marcha. “Yo de la investigación no voy a hablar porque no corresponde. Nunca lo hice. Eso se tiene que ventilar en el ámbito del Poder Judicial, que es independiente”, manifestó.

Además, explicó claramente el alcance y los límites de su función: “La gente se confunde porque soy ministro de Seguridad y Justicia. Pero Justicia en el Ejecutivo es solo un enlace entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, nada más. Si hay inquietudes del Poder Judicial, ellos tienen autonomía completa para resolverlas”.

El llamado telefónico con Agüero

Sobre el llamado telefónico que mantuvo con el Fiscal Mendiara, Di Napoli reconoció que existió dicha comunicación, aunque evitó revelar detalles: “El llamado existió, no hay duda, se lo dije a otro colega también. Pero no puedo hablar del contenido, eso lo tiene Armando (Agüero). Es parte de la investigación judicial”.

“Mi responsabilidad es estar disponible siempre”

El ministro destacó que su obligación es estar disponible ante situaciones que requieran intervención inmediata. “Tengo que estar 24 por 7, es mi obligación. No puedo apagar el celular y desentenderme. Esto no es ponerse a ver Netflix y olvidarse de los problemas; la seguridad es permanente”, afirmó Di Napoli.

Asimismo, enfatizó que siempre ha brindado sus contactos telefónicos personales y oficiales sin restricciones: “Tengo dos celulares y siempre los tengo disponibles. No me puedo acostar y apagar los teléfonos, sería un inconsciente”.

“Respeto absoluto a los tiempos judiciales”

Di Napoli insistió en su postura de respetar el proceso judicial y no opinar para no afectar el curso de las investigaciones. “No me gusta opinar cuando hay una investigación en curso. Hay organismos específicos para investigar estos temas: el Poder Judicial y la Fiscalía. Esto es 24 por 7 y hay que respetar los tiempos de la investigación”, expresó con firmeza.

Finalmente, pidió comprensión y aseguró no querer sonar antipático, sino cuidadoso con el manejo institucional que requiere su rol. “Te pido mil disculpas, pero soy sincero. No puedo opinar en algo que le corresponde exclusivamente a otro poder del Estado”, concluyó.

infopico