María Guadalupe de la Cruz, la niña de 10 años que luchaba contra una enfermedad grave, falleció en las últimas horas. Su madre, Elba Voragini, se despidió de ella a través de un emotivo mensaje en las redes sociales. Guadalupe, quien había iniciado un tratamiento en España, no pudo continuar con la segunda fase del mismo, que debía realizarse en Italia, y regresó a La Pampa.

Este domingo, cerca del mediodía, Elba publicó un mensaje en redes para rendir homenaje a su hija. “Guadita, honro tus 10 años de vida y todas las enseñanzas que nos dejaste. Tomaste una decisión tan difícil como valiente. Siempre sabia. Tu abuela Norma seguro ya te cobija, nunca más te va a doler nada. Te amamos eternamente”, escribió la madre, con un doloroso pero profundo amor.

El día anterior, Elba había compartido otro mensaje donde informó que la salud de Guadalupe se encontraba en una situación crítica. En esa publicación, la madre de la menor expresó un tono de despedida, dejando ver la difícil realidad que estaba viviendo.

“Sé que te vas a ir, comenzar este diario con el fin de tu historia es muy extraño. Pasamos mucho tiempo al borde del final, pero hoy lo veo tan decidido a llevarte. Sé que se termina nuestro tiempo, y con él los abrazos y los besos, los mami y tus caricias, las ganas de vivir la vida porque ya no estará tu compañía. Sé que dejaste todo en esta guerra, miro tu cuerpo y veo tantas batallas ganadas, tu inocencia de niña no mataba la ilusión de un mañana mejor, pero eso también te dejó. Sé que te vas a ir, debo dejarte ir. La libertad te espera mi niña, aunque no sea aquella que soñamos juntas cada día. Siempre estarás conmigo. Te ama, mamá”, escribió Elba, con una tristeza indescriptible.

Guadalupe había sido diagnosticada con un neuroblastoma avanzado, una enfermedad que afectó su salud desde muy temprana edad. Tras recibir tratamiento durante más de un año en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona, la niña debía continuar su tratamiento en un centro médico de Italia. A comienzos de 2024, el costo del tratamiento alcanzaba los 316.000 euros, cifra que la familia no pudo cubrir, por lo que decidieron iniciar una campaña de colecta. Sin embargo, el obstáculo que enfrentaron no fue económico, sino médico.

El tratamiento en el Hospital Niños de Jesús de Roma debía continuar con inmunoterapia anti GD2, pero la segunda etapa fue suspendida por un inconveniente en los valores necesarios para seguir adelante.

“Fuimos a continuar la línea de tratamientos que venía haciendo con GD2, hicimos la primera parte, y después se hacen los estudios pre-tratamiento. Cuando hicimos estos controles, nos dicen que había una diferencia con lo que había presentado Barcelona de 4 milímetros con respecto a la máxima tolerable para entrar al tratamiento. Entonces nos dijeron que no era recomendable seguir. Guada ya había hecho toda la primera parte, y esa diferencia no nos permitía continuar; porque lo máximo tolerable son 50 milímetros de diámetro, y Guada tiene 54”, explicó Elba en ese entonces, con la esperanza de que el tratamiento pudiera reanudarse en algún momento.

Lamentablemente, la lucha de Guadalupe llegó a su fin, dejando a su familia con un dolor inmenso pero también con el consuelo de haber hecho todo lo posible para salvarla.