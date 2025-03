El alerta es de nivel amarillo y el fenómeno se desarrollaría durante la noche de este viernes y tarde y noche del sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo por tormentas que abarca a dos departamentos de la jurisdicción pampeana. La información fue difundida este viernes a las 6:17hs. El evento climático tendría lugar en la noche de hoy y mañana en horas de la tarde y la noche.

Los departamentos involucrados son Chical Có y Puelén, ambos ubicados en el oeste del territorio provincial. En tanto que los departamentos de Curacó y Lihuel Calel también están bajo alerta amarilla por tormentas, pero el fenómeno se desarrollaría el sábado en la noche.

«El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por ráfagas que pueden superar los 70 km/h, ocasional granizo, y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual», detalló el organismo oficial del clima en su página web oficial.

El nivel amarillo significa que la ciudadanía debería mantenerse informada debido a que «posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas».

En este contexto, el SMN da una serie de recomendaciones, que son las siguientes:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.