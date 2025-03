La presidenta del bloque de diputados y diputadas del PRO, María Laura Trapaglia, dijo este jueves que “la traba” para aprobar el proyecto que autoriza al Gobierno provincial a llamar a licitación del área petrolera El Medanito está en el bloque peronista del Frejupa.

“La traba está en el mismo Frejupa. Le hicieron muchos planteos cuando vino (el secretario de Energía, Matías) Toso a la comisión. Nos sorprendimos”, dijo Trapaglia en declaraciones a Radio Kermés.

El PRO, al igual que la UCR, sostiene que hay sectores del peronismo, concretamente los cinco legisladores que responden a Carlos Verna, que tienen serias dudas en avanzar con la ley que propone Sergio Ziliotto.

Ayer, en un plenario al que asistió el intendente de 25 de Mayo, una de las espadas del vernismo en la Legislatura, Daniel Lovera, blanqueó los reparos que tiene ese sector del peronismo para dar luz verde al proyecto. “Cuando acá se habla de que se tiene que aprobarse el proyecto de manera urgente porque falta inversión, de que hay que hacer más perforaciones, de que habría que hacer perforaciones secundarias… todo esto está pactado en el contrato actual. ¿No deberían ustedes, como municipio, exigirle al Gobierno y a la empresa el cumplimiento del actual contrato? Parece más fácil ir a algún medio y decir: ‘Espero que se apuren’”, lanzó.

“Lo que no puedo entender, porque las matemáticas no me dan es ¿por qué consideran que ante la necesidad de recursos que 25 de Mayo tiene le favorecería que a las regalías las bajen al 10% , que mantenerlas como hoy al 35%?”, preguntó Lovera. “Hay que tener mucho cuidado y analizar todo profundamente porque seguramente esta ley será la más importante que va a tener la provincia de La Pampa en la historia democrática, en cuanto a recursos y será por 30 o 35 años”.

El proyecto que envió el Gobierno provincial a fines de noviembre del año pasado está estancado en la Legislatura porque la oposición, fundamentalmente el radicalismo, exige que antes de tratarlo se presente un data room, un estudio técnico pormenorizado del área.

El Gobierno presentó un estudio de factibilidad que, sostiene, es más completo que el data room.

En rigor, todos -tanto el Gobierno, como los legisladores del PJ, la UCR, Pro y Comunidad Organizada- están de acuerdo en hacerlo. La diferencia es cuándo: si antes o después de aprobada la ley.

Días atrás fueron a la Legislatura el secretario de Energía, Matías Toso, y la presidenta de Pampetrol, María Roveda. Toso les reclamó a los legisladores diálogo para lograr consenso y confirmó, como ya habían manifestado desde Casa de Gobierno, que el data room se va a encargar antes del llamado a licitación. De todas maneras, reiteró que la información que reclama la oposición con el data room está contenida y de modo más amplio en el estudio de factibilidad que ya presentó el Gobierno. “Esto es un tema de Estado, no de Gobierno”, advirtió.

El Medanito tiene unos 200 pozos en actividad y es la principal área hidrocarburífera de la provincia, que genera el 10 por ciento de los ingresos de la Provincia, de los cuales, el 25% se distribuyen entre las municipalidades. La concesión de área, a cargo de PCR desde 1992, se vence en junio de 2026. Por ley, se debe llamar a una licitación para que PCR u otros interesados puedan hacer sus ofertas.

Hay apuro para sacar el proyecto, tanto en Casa de Gobierno, como en la intendencia de 25 de Mayo. El jefe comunal de esa localidad, Leonel Monsalve (Juntos por el Cambio, del PRO), asistió este miércoles a la Legislatura a exponer ante los diputados y diputadas la urgencia de aprobarlo: dijo que la situación social y laboral es “tensa” y le reclamó a los legisladores que avancen en el tratamiento. “Pueden avanzar teniendo un data room sobre la marcha. Es algo que le sirve más a las empresas que a nosotros. Me parece que se puede avanzar”, dijo.

El Gobierno también tiene urgencia porque la demora en la Legislatura “ya está impactando en los municipios”, según dijo el ministro de Hacienda, Guido Bisterfeld.

