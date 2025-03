«Ese infractor tiene que bajar la velocidad», sostuvo el funcionario municipal luego de que trascendiera el caso.

Ortíz también aclaró que el denunciante «establecía algunas velocidades (en las multas) que no son multables. Nosotros, más allá de los 60 kilómetros, tenemos contemplación a los 66 kilómetros, con lo cual hablar de 62 0 63 kilómetros (en las multas) es imposible».

«Lo que hay que generar en ese infractor es la idea de que tiene que bajar la velocidad… evidentemente no alcanzan las multas para revertir una conducta desaprensiva. No tiene que ver con que si el intendente quiere o no quiere, o si está loco si cree que le voy a pagar esas multas… sino de alguna manera darse cuenta que tiene que cambiar su conducta al conducir», replicó el juez de Faltas en declaraciones al noticiero Somos La Pampa.

Foto multas

Tal como se informó ayer, una pareja de Toay descubrió que tiene foto multas por 14 millones de pesos, registradas por las cámaras con radar instaladas por el municipio de Santa Rosa en la Avenida Perón.

El vecino y su mujer descubrieron la deuda, el pasado jueves, al revisar el link que ofrece la comuna santarroseña para consultar si tiene multas, colocando el dominio del vehículo o el DNI del titular.

«Mi señora estuvo revisando si tenía alguna deuda ¿Sabes cuanta deuda tiene de multas? 5 millones de pesos. ¿Sabes cuánto tengo yo con mi vehículo?… 9 millones de pesos», contó el vecino de Toay en un mensaje a FM Full 105.7 FM de Santa Rosa. «Yo no sé si este intendente está loco si piensa que le vamos a pagar», agregó.

«Veníamos de un viaje en Brasil, pensamos que las multas eran de allá porque había cámaras. En julio se le vence el carnet de mi señora y entró a ver si tenía deudas y ahí nos saltan esta cantidad de multas. Nos aliviamos porque no fue en Brasil, pero empezamos a revisar y era una multa casi todos los días», relató el vecino, que suma 29 infracciones.

Y detalló: «tenemos dos autos, vivimos cerca del monumento Bienvenido a Toay, y nos marcan las fotomultas a 62, a 65, a 70 km/h».

El vecino no recibió ninguna notificación a pesar de que el auto está a su nombre. «Me llamó el dueño del auto, porque las multas le llegaron a él, aunque el auto está a nombre mío desde diciembre, pero le pasaron las multas a él hasta febrero, hay un descontrol terrible», contó.

Ahora, el problema es cómo realizar el pago de la abultada deuda al municipio. «Uno no sabe si están activas, si se debe pagar. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo lo pagamos? Tenemos una angustia con mi señora. Nos dejó desconcertados. Yo sé que estuve mal, no se debe pasar a más de 60 km, pero hay que señalizar mejor porque primero están las cámaras y después los carteles», añadió el vecino.

«Tengo una bronca con el intendente, me dan ganas de llorar, no sé cómo las vamos a pagar, tendría que entregar el auto. No sé qué hacer, si ir a patearle la puerta al intendente… la verdad que me agarró mal y no voy a ser el único», cerró el vecino.

eldiariodelapampa