La línea A del subte es el escenario más importante en la historia de Catalina Ruiz. Fue allí donde, desde muy chica, pidió dinero en cada estación para sobrevivir, y es el lugar donde conoció a quien la impulsaría a cambiar de rumbo y convertirse en maquilladora.

Más de un año después de haber aceptado una oferta inigualable, sigue presentándose en las estaciones, pero con un nuevo propósito: construir su vida y su hogar, pieza por pieza.

Catalina tiene 32 años y tuvo una infancia difícil. Iba con su madre a los subtes para pedir, y tanto ella, como su hermana mayor y sus tres hermanos menores se independizaron a temprana edad. “Yo tenía siete años y me venía sola a Capital. Me iba al Mercado Central, para comprar fruta”, relata.

Cuando su madre se mudó con los tres hijos menores para vivir con otra pareja, ella prefirió quedarse en Laferrere, en la casa de su padrastro. Él fue su segundo padre hasta que murió. No tuvo los medios económicos para darle una mejor calidad de vida porque también pedía en los subtes, pero siempre la cuidó.

Si bien tuvo contacto con su papá biológico, Catalina escogió el camino más difícil: “Ya estaba en la calle y no conocía otra cosa”, reconoce en diálogo con TN.

La historia de resiliencia y superación de Catalina, quien a los 32 años recibió la chance de cambiar su vida. (Foto: Agustina Ribó/TN)

A los 15 años, tuvo su primer hijo y abandonó la secundaria. “Dejé la escuela cuando me embaracé de mi hijo porque me daba vergüenza. Quise terminar, pero antes no había tantos derechos como ahora, y las maestras me dijeron que después de que lo tuviera volviera a ir. Pero cuando lo tuve, tenía que dedicarme a mi nene”, dice.

Cuatro años después, tuvo otro hijo, y a pesar de que continuaba pidiendo en el subte, dio un paso firme por ellos: “Yo nunca los traje”, enfatiza la joven madre. Cuando los dos crecieron, se propuso inscribirlos en la escuela. “Siempre les digo, ‘ustedes tienen que estudiar’, porque la única forma de salir del campo es estudiando”, asevera. Solo se llevaba al subte a su nena más pequeña, que hoy tiene cuatro años, cuando no tenía quien la cuidara.

“No quiero ser la misma de antes”

En noviembre de 2023, todo iba a cambiar. Catalina estaba pidiendo en la estación Lima y captó la atención de alguien que pudo ver su verdadera necesidad. Era Claudia Eboli, la creadora del curso de Maquillaje Social y Terapéutico de la Legislatura porteña, quien le ofreció comenzar las clases gratuitas en marzo de 2024.

Por primera vez, no le dirigían una mirada de desprecio o un insulto, sino una mano para levantarse. “Claudia me dijo si quería hacer un curso, que ella me iba a ayudar en lo que podía”, cuenta Catalina.

“Cuando conocí a Claudia, empezó a cambiar mi vida y empezó a cambiar mi mente. Lo primero que hice fue decir ‘no quiero pedir más’. Siento que si no la conocía, todo iba a seguir igual”, señala.

También decidió separarse del padre de su hija, un hombre que la “tenía alejada de todo” y con quien tenía una relación que describió como opresiva. “Al mes de conocer a Claudia, me fui de donde vivía, en el kilómetro 42. Agarré a los chicos, una mochila y nos fuimos. Yo no tenía nada, y dije ‘voy a arreglarme sola’”. Fue así como decidió comenzar a vender cuadernos, biromes y resaltadores en las mismas estaciones donde pidió durante décadas.

Cuando comenzó el curso de maquillaje, Catalina no sabía usar los pinceles. (Foto: Agustina Ribó/TN)

“Empecé a vender y dije, ‘si puedo a hacer esto, puedo hacer cualquier cosa’, y ahora quiero cambiar mi vida por completo, no quiero ser la misma de antes”, subraya. Desde entonces, se levanta todos los días a las 5:30, ayuda a sus hijos a prepararse para la escuela y emprende el trayecto desde el campo, en Cañuelas, hacia Capital. Trabaja de 9:30 a 19:00 en el subte, aunque el horario se extiende si no logra reunir el dinero necesario para reponer el inventario.

El día de descanso también depende de las ventas. Si alcanza el objetivo, se toma un domingo o un lunes para estar con sus hijos. Pero hay ocasiones en las que debe hacer horas extra, como cuando comenzó a construir su casa en el terreno que le regaló su papá biológico muchos años atrás. Gracias a estos ingresos, logró edificar el espacio donde hoy vive con sus tres hijos. “Al principio no teníamos luz, no teníamos garrafa, no teníamos nada, pero les dije, ‘vámonos así’. De a poquito, ya tenemos la pieza hecha y tenemos un baño”, resalta, y agrega que sigue ahorrando para construir el techo de una segunda habitación.

Una alumna ejemplar

El primer día de las clases de maquillaje, Catalina se presentó con miedo, pero mucha determinación, en el Instituto Legislativo de Capacitación Permanente, en la avenida de Mayo al 676. “Me sentaba en el último asiento, en la esquina, y no hablaba con mis compañeras. Yo no les hablaba porque no me sentía como ellas, todas tienen estudios”, confiesa. Solo tardó mes y medio en crear una hermosa conexión con su grupo, y comenzó a sentarse en la primera fila.

“Me cambió un montón la vida. Cuando vine acá y me maquillaron por primera vez, lloré porque nunca me había maquillado. Me crie en la calle y tenía miedo de hacerlo”, revela.

Catalina recibió un reconocimiento especial por ser una alumna ejemplar. (Foto: gentileza de Catalina Ruiz)

A pesar de que no tenía instrumentos y entendía poco al principio, Catalina continuó, superó sus expectativas y se recibió en diciembre de 2024. En la graduación, Claudia Eboli y sus compañeras la sorprendieron con un maletín de maquillaje para que pudiera comenzar a trabajar de inmediato. Además, recibió un reconocimiento especial por ser una alumna ejemplar. Durante los nueve meses de cursada, solo faltó dos veces porque la lluvia le impidió salir de su casa.

Desde que se recibió, ya maquilló a cinco chicas -una de ellas la contactó por referencia de una clienta fascinada con el resultado-. Hoy, Catalina aspira a trabajar como maquilladora profesional para poder administrar su tiempo y dejar de vender en el subte, lo que le permitiría tener tiempo de calidad con sus hijos.

En marzo de este año, Catalina recibió una beca para continuar formándose en Maquillaje Terapéutico y formará parte del grupo de voluntarias. “Quiero terminar la secundaria y dedicarme al maquillaje. Me gusta, es la única oportunidad que tuve en la vida y la tengo que aprovechar”, remarca.

También quiere darles el mejor ejemplo a sus hijos y al resto de su familia: “Sí pude, voy a poder y lo voy a seguir haciendo para que se den cuenta de que se puede. Por más que uno esté tirado, que sea la peor persona, si quiere cambiar, cambia. Yo cambié en todos los sentidos, cambié mi forma de ser y ahora me valoro como persona”.