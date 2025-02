La llegada de Uber a Santa Rosa ha generado una fuerte polémica en el sector del transporte local, especialmente entre los taxistas. A pesar de la resistencia del municipio y de los trabajadores del sector, la aplicación ha comenzado a ganar terreno en la ciudad, al punto de que un porcentaje significativo de taxistas ya se encuentra operando con la plataforma. El uso de la aplicación ha provocado que desde el gremio, ahora, hablen de regular a UBER y no de prohibirlo.

El secretario General del Sindicato de Peones de Taxis de La Pampa, José María Boccalatte, expresó su preocupación ante esta situación y confirmó que, de los 160 taxis habilitados en la ciudad, aproximadamente 30 ya están utilizando Uber.

«Lamentablemente hay que decirlo, ya los taxis están usando Uber. Nos preocupa el porcentaje que lo está usando, que es alto. De los 160 coches, debe haber unos 30 que lo están usando. Eso aumentó la recaudación del empleado», señaló Boccalatte.

El dirigente gremial recordó que, en un principio, las bases de los taxistas prohibían que un trabajador o un dueño de taxi utilizara Uber, pero con el tiempo, la aplicación se ha instalado en la dinámica del transporte urbano. «Lo ideal es que no esté Uber. Es más barato, entre un 50 y un 60% más barato que un taxi común. No paga monotributo, no paga ingresos brutos, el carnet se hace cada cinco años en vez de todos los años, no tiene seguro de personas transportadas. Evade impuestos, por eso influye en la tarifa», agregó.

Desde el sindicato advierten que esta desigualdad en la carga impositiva genera una competencia desleal. «En países donde se reguló, se fueron porque ellos no quieren pagar. Si se van, estaría bárbaro, pero si se quedan que paguen como pagan taxistas y remiseros. La rentabilidad que van a tener va a ser otra y la tarifa no va a ser un 50% más barata», sostuvo en declaraciones a CPEtv.

Otro de los puntos críticos en el conflicto es la falta de controles por parte del municipio. Según el gremialista, el Concejo Deliberante se encuentra de receso y el área de Transporte no está realizando inspecciones a los conductores que trabajan con Uber ni tampoco controles sobre los trabajadores habilitados en los coches de taxi. «Eso antes estaba y hace dos meses no está más, en una reestructuración que se hizo en Transporte porque se achicó la planta», explicó.

