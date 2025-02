Un hombre fue denunciado por estafar a su madre de 87 años: de acuerdo al relato de la mujer, le habría vendido la casa y robado su jubilación.

La ciudad santacruceña de Caleta Olivia está conmocionada por la presunta estafa a María Isabel “Pocha” Flores, una docente jubilada, quien denunció a su propio hijo, José Walter Avellaneda Flores.

De acuerdo a lo informado por los medios locales, todo salió a la luz cuando Daniel Avellaneda, otro hijo de la víctima y un reconocido chef internacional, viajó desde Europa para pasar Navidad junto a la mujer. Fue entonces cuando descubrió lo que estaba sucediendo.

“Mi hermano estafó a mi mamá, no me avisó de nada de lo que estaba haciendo, yo no firmé nunca nada”, declaró el hombre sobre el acusado, quien fue candidato a diputado en las últimas elecciones.

Según se supo en base a la investigación, José le hizo firmar a su madre un documento engañándola con el argumento de que era necesario hacerlo para acceder a un plazo fijo que había dejado su esposo fallecido en 2022. Pero en realidad estaba transfiriendo la propiedad de la vivienda a su nombre para luego venderla.

Daniel Aybar, abogado y juez de Faltas de la ciudad, representa a la víctima y explicó que ya se presentaron los recursos necesarios para revertir el fraude. “No sabemos el paradero del acusado ni cuándo será notificado, pero hemos entregado todas las pruebas a la Justicia”, aseguró.

“Pocha” Flores, mientras tanto, continúa conmocionada por el accionar de su hijo. “Me ignoraba por completo, nunca venía a visitarme y me cobraba el sueldo. Manipulaba todo y a veces me daba algo de plata que no me alcanzaba para comer ni para comprar mis remedios”, relató la víctima, entre lágrimas, a los medios locales.

La causa quedó en manos del fiscal Alexis Quintana, titular de la Fiscalía N° 2 de Caleta Olivia, y el juez Gabriel Contreras. Se espera que en las próximas horas haya novedades sobre el paradero del acusado.