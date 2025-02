La viceintendenta Vilma Morales y el concejal Nicolás Cañete argumentaron la medida en profundas diferencias con el intendente Wilson Rodríguez, de Juntos por el Cambio, al que acusaron de no cumplir las promesas hechas durante la campaña electoral.

“Como presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Dorila, me dirijo a la comunidad a los efectos de informarle mi desvinculación indeclinable con la gestión actual y la conformación de un nuevo bloque denominado Dorila-Avanza, que estará presidido por quienes hasta el momento conformábamos el bloque Junto por el Cambio”, dijo Morales, en un video publicado junto a su par.

“Formalizaremos la nueva conformación en la sesión preparatoria en el mes de marzo del 2025”, dijo. “Estará conformado por quienes les habla como presidenta y Nicolás Cañete como vicepresidente”.

“Motiva mi decisión en primer término la distancia cada vez mayor que siento respecto al rumbo de la gestión del señor intendente, alejado, desde mi humilde opinión, de los objetivos y necesidades que dijimos durante la campaña electoral que íbamos a atender y que luego de ganar las elecciones quedaron en el olvido”, expresó. “Asimismo, en representación de mi localidad, no puedo dejar de mencionar de qué hablo cuando digo que, pasado un año y un mes de gestión, la mayoría de las propuestas políticas que se propusieron en campaña hoy en día no se cumplen y no hay intenciones de cumplirlas”, sostuvo.

En ese sentido, se refirió a la falta de trabajo en equipo. “Desde el inicio de la gestión las decisiones fueron unilaterales por parte del señor intendente”, dijo.

También el incumplimiento de proyectos de salud y la “pésima situación laboral” de los trabajadores municipales que se desempeñan en el área, cuyos salarios “están por debajo de la canasta básica” de la pobreza.

También criticó el estado de los caminos rurales, el nulo apoyo al desarrollo económico de los vecinos de la localidad y la falta de gestión en las áreas de deportes, educación y cultura. “Si no hay inversión, no hay calidad, y durante la campaña se nos prometió la inversión en recursos humanos y materiales para fomentar la educación y el deporte, así como también la cultura”, manifestó.

“En cuanto a lo administrativo, desconocemos desde el Concejo los manejos de fondos, su destino y rendición desde julio de 2025, dado que no se nos han entregado las rendiciones necesarias para controlar y revisar la gestión”, dijo.

“La gota que rebasó el vaso de mi tolerancia y buena fe con las gestiones del señor intendente es la desprolijidad administrativa que representó el hecho de retirarse de la provincia sin previo aviso, incumpliendo con la Ley 1597”, dijo. “No solo puso en riesgo la gestión municipal, sino que también, al no dar aviso a su ausencia, me dejó en una situación legal crítica, dado que en el caso de suceder algún problema administrativo como laboral en cualquiera de las áreas de la gestión, involucraría tener un problema legal de mi parte, desconociendo yo que él se había ido, porque no avisó con previo aviso como corresponde”, alertó.

“Desde el nuevo bloque Dorila Avanza estamos predispuestos a acompañar los proyectos y las decisiones que el señor intendente en representación del Poder Ejecutivo realice, siempre y cuando se respeten los derechos de los vecinos y sus proyectos sean pensados para estimular y fortalecer a la comunidad, así como también desde el bloque estamos predispuestos al encuentro y al diálogo con los funcionarios y a permanecer siempre abiertos a cualquier convocatoria que se realice desde el área”, finalizó.