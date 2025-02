Matías Ogas, el papá del bebé de Morena Rial, reapareció para reclamar por su hijo Amadeo, que se encuentra bajo el cuidado de Jorge Rial. Desde Córdoba, aseguró que el periodista lo bloqueó en el celular y aclaró que no pudo hacerse cargo de la criatura porque en las redes y TV se rumoreaba que tenía pedido de captura, aunque no era cierto.

Durante una entrevista con A la Tarde (América), el boxeador explicó que no tenía idea que su expareja robaba casas con sus amigos, y reconoció que él también fue detenido hace un tiempo, aunque ahora está muy enfocado al deporte porque quiere subirse al ring.

“No tengo nada que ver con la gente que está prófuga. Yo no robo. Yo entreno y me dedico a prepararme para pelear. Sí, estuve una vez detenido, pero hace mucho tiempo. Por un hurto. A Morena la conocí por Instagram. No voy a responder si estoy enamorado. Si puedo la voy a ir a ver”, sostuvo. Tras repetir que no conoce a nadie del grupo de la influencer, repitió que pronto se trasladará a Buenos Aires para ver a su nene, que no lleva su apellido por decisión de la joven.

Morena Rial y su exnovio boxeador. (Foto: Ciudad Magazine)

Por qué roba Morena Rial: la justificación que le dio a su papá Jorge

Jorge Rial no tiene consuelo ante la nueva detención de su hija, Morena Rial. Sin embargo, no esquivó el escándalo y dio la cara en su programa de Radio 10, donde contó que su única prioridad es cuidar a su nieto de cuatro meses, Amadeo. “Se va a quedar conmigo. Estoy velando por su salud y bienestar, que es lo que más importa. Volveré a cambiar pañales, me había olvidado de todo eso. Mi hija Rocío y María (su novia) me están ayudando. Ojalá esto le sirva para aprender, ya que no aprendió con los dos embarazos”, expuso.

En otra parte de su discurso, sacó a la luz la justificación de la joven cuando él le consultó por qué salía a robar. “Ella me dijo que lo hizo porque no tenía otra cosa que hacer, laburar. Me indignó. Esa excusa no se la voy a aceptar nunca. No quiero que tenga privilegios, pero obviamente no la voy a abandonar”, disparó molesto.

Jorge Rial aseguró que no ayudará a Morena Rial moviendo contactos: quiere que pague por sus errores. (Foto: Captura América / Captura TN)

Por último, se mostró decepcionado por la vida que eligió llevar la joven que con tanto amor adoptó hace 26 años: “No hay manual para ser padre, hice todo lo posible, las crié iguales. Ella fue por otro camino que la llevo a alejarse de mi porque yo jamás aprobé su decisión de llevar una vida marginal. Nunca la dejé a la buena de Dios. Son decisiones de vida, es mayor de edad, no puedo hacer absolutamente nada. Fui victima de estas actitudes marginales de mi hija y ahora siento vergüenza”.