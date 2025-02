El secretario de Turismo de la provincia, Saúl Echeveste, fue designado ayer como parte del virtual «gabinete» del PJ nacional que Cristina Fernández de Kirchner puso a andar tras su debut como presidenta del espacio político.

Echeveste había integrado la lista de CFK y quedó a cargo de la Secretaría de Turismo que conformó el PJ nacional.

El exintendente de Telén es parte del gabinete provincial de Sergio Ziliotto luego de que pidiera licencia como jefe comunal y se sumara a las tareas en Turismo.

«Yo tuve los pies siempre en el mismo plato, con lealtad y coherencia», dijo Echeveste en todo este proceso.

Insistió en que en este momento «el kirchnerismo se construye para ser una alternativa, y para eso tenemos que mejorar nuestros tratos con los compañeros, frente a un gobierno despiadado, podemos discutir diferencias y perfeccionarnos, pero también estoy un poco cansado de algunos enfrentamientos».

Aclaró: «no me gusto que Axel (Kicillof) no bancara a Cristina para la presidencia del PJ, porque en este tiempo es importante no ser tibio y Cristina es su madre política. Pero tampoco nosotros podemos desgastar a una figura del ámbito nacional».

«No hay 27 sin 25», confirmó luego, refiriéndose a la cuestión electoral y consideró que también en La Pampa «nuestro espacio tiene que ser alternativa y en lo personal me encantaría una PASO» que permita que «hacia adentro nos contemos los votos, para ver qué tiene cada uno». Sobre todo porque «no veo candidato que asegure o sintetice la unidad». Pidió «que se mueva el avispero» del peronismo.

