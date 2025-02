Una joven realiquense inició este lunes su tratamiento de quimioterapia en Santa Rosa, después de superar luego del diagnóstico de su enfermedad el abandono de cobertura de la obra social prepaga y las gestiones para que pueda iniciar la atención en el sistema público de salud.

Pidió ayuda para solventar su estadía en la capital pampeana y desde el Ministerio de Salud aseguraron que le brindarán ayuda.

Rocío Passarello emprendió su viaje hacia Santa Rosa luego de realizarse su primera sesión de quimioterapia. «Con un mensaje lleno de gratitud y esperanza, compartió su experiencia con la comunidad que la acompaña en este desafío», reveló el sitio Impacto Realicó.

«Hola mi querida comunidad. Como algunos ya saben, mi nombre es Rocío, algunos me conocen, otros no tanto. Pero por ese motivo quiero hacerles llegar este agradecimiento, no solo a mi comunidad, sino a la gente que les ha llegado mi pedido y me está ayudando con todo… A mi familia, a mi trabajo que jamás me soltó la mano y que de ahora en más esto solo va a ser un mal trago amargo y que, como siempre les digo, espérenme, que vuelvo con todo…», expresó Rocío en sus redes sociales.

Rocío enfrenta una doble lucha: contra el cáncer y contra la burocracia del sistema de salud. Desde que recibió su diagnóstico el 6 de noviembre de 2024, su vida cambió drásticamente. A pesar de contar con una obra social prepaga, esta dejó de brindarle cobertura médica a raíz de su enfermedad, obligándola a realizar innumerables gestiones para acceder a su tratamiento.

Tras meses de insistencia, logró que el sistema de salud pública aprobara su tratamiento. Sin embargo, esto la obliga a trasladarse a Santa Rosa, La Pampa, donde deberá permanecer durante 35 días, lejos de su hogar y de su familia.

Enfrentando esta nueva etapa, Rocío también debe resolver otro problema: su estadía. No cuenta con los recursos necesarios para costear el alojamiento durante el tiempo que dure su tratamiento, por lo que hace un llamado a la solidaridad de la comunidad en busca de ayuda para conseguir una vivienda o departamento donde hospedarse.

«Dependo de mis propios gastos, cualquier ayuda me serviría», dijo con esperanza. Quienes puedan colaborar con su situación pueden comunicarse al 2302-395749.

Respuesta.

Tras la difusión del caso, desde la cartera de Salud provincial indicaron que «aunque la paciente tiene obra social (la cual debería hacerse cargo), desde el Gobierno le garantizaron (hasta que la obra social responda) los tratamientos y el alojamiento en uno de espacios adaptados por la Subsecretaria de Salud Social y Comunitaria».

«Desde la Subsecretaría de Salud Social y Comunitaria se la incorporó a la comunidad hospitalaria que brinda alojamiento, cuidado y acompañamiento en espacios de permanencia transitoria para quienes están a la espera de un diagnóstico y realizando tratamientos médicos prolongados y que se encuentren en una situación social crítica a evaluar», agregaron.

