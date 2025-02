El papá de Lian, Lian Gael Flores Soraide, habló con Telenoche (eldocetv) en medio de la búsqueda del nene de 3 años. “Estoy muy preocupado, pienso que alguien lo tiene. Me duele mucho”, expresó entre lágrimas. “Nunca me había pasado esto, cuatro años que vivo ahí, todos los días hago el mismo trabajo, el mismo horario, esta vez no sé qué pasó que de una desapareció”, advirtió.

“Yo pido que aparezca por favor. No sé si será alguna venganza o que sé yo, pero que aparezca mi niño, porque es un niño tranquilo, el más tranquilo de la familia, inteligente, habla, camina y juega”, dijo.

Leé también: La búsqueda de Lian: allanaron la casa de un hombre conocido de la familia

Consultado sobre si piensa que el nene está perdido o que está con alguien, respondió: “Había una chata que había entrado al lugar, ese pienso más sospechoso, yo lo conozco a mi hijo y no puede ir unos 200 o 100 metros más lejos con semejante calor”.

Todos los equipos de la zona colaboran con la búsqueda de Lian en Córdoba. (Foto: TN)

Sobre si la desaparición podría estar vinculada con problemas personales o deudas, manifestó: “Cara a cara nadie me dijo nada, nadie me dijo ‘te voy a hacer esto’ o ‘tenés esto’, nada que me hayan amenazado. Pienso que había una chata que había entrado al lugar ese y yo lo conozco bien a mi hijo, no puede irse más de 200 o 100 metros con semejante calor”.

Al mismo tiempo, contó que previo a la desaparición había trabajado hasta el mediodía y luego se acostó con el celular. Luego de levantarse, contó que retomó la tarea en el horno de ladrillos y que cuando regresó a la casa para comer frutas Lian ya no estaba.

Una camioneta misteriosa, 11 teléfonos secuestrados y 48 horas de angustia: cómo avanza la búsqueda de Lian

Mientras sigue la intensa búsqueda para dar con el paradero de Lian, el fiscal General de la provincia, Juan Manuel Delgado, detalló que ya hay “tres camionetas y 11 teléfonos celulares” secuestrados.

En medio de un gran hermetismo por el secreto de sumario en la causa, Delgado señaló que no se descarta todavía ninguna hipótesis y que se van a tomar “todas las medidas” que sean necesarias para encontrarlo.

“No hemos tenido resultados positivos, peritamos tanto afuera como adentro del predio”, contó el funcionario en relación a los distintos operativos que se desplegaron desde que la familia denunció la desaparición del nene.

Asimismo, contó que hay personas que están declarando, entre ellos algunos menores. Y precisó: “Hay tres camionetas blancas secuestradas, más once celulares. No hay detenidos”.