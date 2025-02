María Elena Giménez, una vecina de General Pico de 63 años de edad, necesita un costoso medicamento para tratar una grave enfermedad pulmonar, por lo que hace tres meses efectuó el pedido para que el PAMI se lo proveyera, pero desde el organismo le negaron ayer la solicitud porque «no tengo margen de vida» y «no vale la pena», contó.

«No me queda mucho, entonces no se quieren arriesgar de gastar tanta plata en un enfermo. Eso me dijo la chica de Santa Rosa hoy a la mañana», señaló la mujer, que ante esta situación pide la ayuda de la comunidad para afrontar su tratamiento.

Hace cinco meses que le diagnosticaron fibrosis pulmonar, una severa afección que le impide respirar normalmente, afectando su calidad de vida y obligándola a usar oxígeno de manera permanente. El fármaco que le recetaron es pirfenidona. Cada envase tiene un valor de mercado de unos ocho millones de pesos y le alcanza para unos tres meses.

«Es una droga que no te va a curar, pero te la mantiene», explicó María Elena. «El doctor me dijo: ‘Yo no te voy a mentir, es malo, pero con la droga la vas a sostener, la vas a cuidar, o sea, la vas a parar hasta ahí, si no avanza mucho», indicó.

«Hace tres meses que empecé el trámite. Yo llamaba continuamente a ‘PAMI escucha’, todo, y hoy me mandaron a decir la noticia esa, que no me la dan porque no consideran que me pueden pagar esa droga por algo que ya está, porque el margen de vida que tengo no vale la pena que el PAMI gaste tanto. O sea, quieren que te mueras, porque sos vieja, porque no tenés expectativa de vida y porque no van a pagar ocho millones por una enferma que ya no tiene vuelta, eso me dijeron», denunció en una entrevista con el portal En Boca de Todos. En ese sentido, resaltó la incoherencia de que «si estuviera más sana, me la podrían dar».

«Es una tomada de pelo a los viejos», definió.

La mujer, que contó que también recurrió a otros organismos, como la Intendencia de la ciudad, sin obtener respuestas, decidió hacer público su caso para pedir ayuda a los vecinos y vecinas y, además, «porque no me van a hacer callar, porque hay mucha gente a la que le debe pasar lo mismo y que se calla», expresó.

«Le pido a la comunidad que me ayude, por favor. También, por ahí alguna droguería me la pueda ceder a esa droga, por lo menos para que me estire un poco de vida, porque yo tengo ganas de vivir», destacó.

En ese sentido, reprochó la actitud del PAMI ya que «parece que los viejos no tenemos derecho a vivir». «¿Yo trabajé cuántos años como para que te nieguen el derecho a vivir?», cuestionó.

«Estoy pidiendo socorro. Le digo a la gente que me ayude, por favor. Yo el día que me sienta bien, si lo tengo que devolver, se lo voy a devolver centavo por centavo», indicó.

También solicitó auxilio en sus redes sociales: «Estoy pidiendo una ayuda porque el PAMI no quiere pagarme la medicación, ya que considera que mi enfermedad está muy avanzada, hace 5 meses me diagnosticaron fibrosis pulmonar, solo tengo 20% de oxígeno en los pulmones».

«Pido a la comunidad o alguna droguería que me pueda ayudar porque me estoy muriendo y no encuentro otra solución», agregó.

Quienes puedan y quieran darle una mano ante la difícil situación que atraviesa, pueden hacerle donaciones a su cuenta bancaria al alias polleriamiagus o comunicarse con ella al teléfono 2302-510168.

Complicaciones

María Elena, que atiende una despensa -ahora con ayuda- y fue gestora de varias movidas solidarias en la ciudad, contó que la enfermedad que padece la afectó seriamente, al punto de que ya no puede realizar muchas tareas y necesita de oxígeno de manera permanente, por lo que se mueve siempre con un tubo de ese elemento.

«Estoy continuamente con el oxígeno. No puedo salir a ningún lado si no me pongo el oxígeno», indicó, y explicó que a causa de su afección se agita y le falta el aire ante mínimos esfuerzos. «Yo, que era una mujer relaburadora, ahora no puedo ni barrer», lamentó.

Agregó que es por eso que necesita la medicación con urgencia, para que la enfermedad no siga avanzando y también «para demostrar al mismo PAMI que tengo fuerza».

«Yo la voy a seguir peleando. La peleé toda mi vida. Es otra lucha que me duele asumir, pero me está pasando a mí», afirmó.

Señaló que incluso puso en venta su negocio para conseguir los fondos necesarios para su tratamiento. «Lo hice para juntar el dinero y demostrar que tengo la fuerza para seguir adelante. Si el PAMI no me lo da, lo voy a conseguir como sea. Sé que no tengo mucho tiempo, pero quiero seguir luchando», expresó.

eldiariodelapampa