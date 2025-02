La advertencia finalmente se cumplió: este miércoles la Cooperativa de Electricidad Obras y Servicios Públicos de la Adela le cortó la electricidad a plazas, el SUM y otras dependencias de la municipalidad, a cargo de Federico Moro (Juntos por el Cambio), a raíz de una deuda que ya alcanza los 114 millones de pesos. El edificio central y otros sectores considerados esenciales tienen, por el momento, luz.

El dato fue confirmado a Diario Textual por la secretaria del consejo de administración de la cooperativa, Marta Herrera. “Se cortaron servicios que no son esenciales, como los de las plazas, las cámaras de seguridad del Parque Industrial y el SUM”, sostuvo.

Según dijo, la deuda se arrastra desde diciembre de 2023, cuando asumió en el cargo el actual intendente (hasta esa fecha estaban al día). Por mes, la boleta de la municipalidad es de alrededor de 10 millones de pesos.

Moro, interpretan en la cooperativa, no parece tener voluntad de acordar. “Nos dice que no tiene plata. Hace meses que venimos escuchando lo mismo y se le pidió que hiciera un plan de pago, pero no accede”, dijo la dirigente cooperativa. “Está pagando algunas facturas más chicas, no las importantes”.

La municipalidad es una de las clientes más importantes de la cooperativa. “Nos afecta enormemente, porque tenemos que pagar salarios y gastos de funcionamiento. Además, no podemos mantener el ritmo de las inversiones que pretendemos”, sostuvo.

-¿Pueden seguir avanzando con los cortes?

-Esperemos que no. Pero si no se acerca a negociar, tal vez tengamos que seguir con el corte del servicio.

