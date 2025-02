De esta manera, está logrando tiempo para armar sus filas libertarias entre purgas y tránsfugas de otros partidos que sienten el llamado para las legislativas que serán en octubre y de paso le mete un conflicto al resto de las fuerzas.

Los libertarios llegaron al poder sin estructura y ahora deben organizarse bajo el dedo verticalista de los Milei. Si no, solo se debe observar como ejemplo el mamarracho público del partido La Libertad Avanza en La Pampa: los que venían a cambiar la política en tiempo récord cometieron todos los vicios posibles que le endilgaban a la casta.

Sin las PASO, se les quita una herramienta ordenadora a los partidos. Sobre todo, a los que no tienen liderazgo fuerte.

Ahora, en La Pampa, ¿quién sale beneficiado y quien no con la suspensión de las PASO?

Tengamos en cuenta algo: sin PASO se limita las internas y la competencia en cada partido, pero no significa que no haya internas. Pero estas se harán con menos garantías para las listas no oficialistas.

Al PJ lo puede beneficiar, y no, según se mire. Una PASO podría haber ordenado la división interna que se observa. No hay precandidatos lanzados, pero sí varios con ganas de hacerlo. Una interna partidaria (no primaria) también sería complicado: se desatan las internas, pone en aprietos a intendentes y deja heridas a futuro.

Sin PASO se fortalece la posibilidad de un candidato “oficial”. Llevaría a que el gobernador Sergio Ziliotto tenga que jugarse por un nombre y quedar expuesto a los boicots internos ya conocidos como la cancelación del vernismo a la lista legislativa para mostrar su poder.

La UCR es la más beneficiada, al menos en los papeles. No tiene candidatos con ganas, salvo Martín Berhongaray, lo que permitiría saltar cualquier interna con un candidato instalado. Si va en alianza con el Pro, los macristas ya analizan que la pierden.

También los libertarios de La Libertad Avanza se verán beneficiados: habrá un candidato oficial puesto desde Nación, con lo que se cerrará cualquier posibilidad de interna en una PASO.

El más complicado es el Pro. Si va en alianza con LLA no podrá presentarse para competirle en una primaria. Obligado a un frente y lista completa, debería ponerse a rezar a todos los santos para que un acuerdo nacional coloque en la lista como segunda a una candidata macrista y después que la boleta gane para poder retener la banca qué tiene hoy en Diputados.