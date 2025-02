La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a dedicarle un posteo en la red social X a Javier Milei por el escándalo de la estafa con la criptomoneda $Libra. Esta vez cuestionó la entrevista que le brindó al periodista Jonathan Viale y la intervención para frenar una de sus respuestas. “Milei… no sólo sos un estafador con las cripto. También sos un estafador con las entrevistas”, disparó la ex mandataria.

“Anoche, en la entrevista de TN lo tuyo fue PATÉTICO… y lo del colorado Jony Viale BOCHORNOSO. Los dos juntos dan vergüenza ajena”, escribió CFK y apuntó que en la versión editada que salió al aire el mandatario estaba “pálido, balbuceante y contradictorio”. “Parecías de cera, decile a tu diputada maquilladora que cambie de producto)”, agregó en referencia a la legisladora libertaria Lilia Lemoine.

Luego apuntó contra los argumentos de Milei para justificar su participación en la promoción de la criptomoneda y expresó: «¿En qué quedamos? ¿No era que tu posteo de X fue para ayudar a las pymes argentinas? O en realidad fue para enganchar especuladores que apostaran en el casino armado por vos, tu hermana y tus socios».

Cristina se refirió al «colorado yanqui», en referencia a Hayden Davis, quien está detrás de $Libra. «¿Cómo pudo anunciar él que ibas a dar una entrevista? ¿Lo escuchaste cuando dijo esto no es mi problema, es problema de Milei y de su equipo, es la plata de ellos y la plata de argentina´? ¿Tampoco lo escuchaste cuando te dio 48 hs para que le presentes un plan de acción para ver qué hacer con la guita?», preguntó la exmandataria.

Y completó: «¡Claro que lo debes haber visto y escuchado! Por eso, en la entrevista editada, casi ni lo mencionás… y cuando lo hacés, usas algodones. No sea cosa de que hable y te mande en cana a vos y a tu hermana con pito y matraca».

También cuestionó la curiosa intervención en la entrevista, que no salió al aire de TN, y apuntó: «Te armaron una entrevista para limpiarte la imagen, te trajeron a un ‘periodista’ amigo (¿ENSOBRADO?), te pautaron las preguntas y te intervinieron la entrevista porque lo que decías ‘te puede traer un QUILOMBO JUDICIAL'»

«¡Nunca se vio algo así! Principio de revelación argento: la connivencia de periodistas y grandes medios con los gobiernos antipopulares», concluyó.