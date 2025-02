El hecho ocurrió en la noche de este lunes, en un domicilio que la pareja compartía ubicado enLa víctima,, de 24 años, había discutido con su pareja, Alan Alejandro Sosa, de 21, con quien convivía desde hace ocho meses.

Según consta en la declaración de la víctima, habrían mantenido una fuerte discusión con su pareja y cuando decidió irse del lugar, Sosa le impidió el acceso: le quitó las llaves del portón eléctrico de la casa y le impidió salir. Según consta, con insultos y violencia ejercida por parte del futbolista.

Llegado el personal policial, Sosa fue arrestado, los oficiales le comunicaron el hecho a la fiscal Eugenia Di Lorenzo, quien convalidó lo actuado y dispuso la remisión de actuaciones y del aprehendido para una audiencia judicial que se realizará en las próximas horas.

El relato de la pareja de Alan Sosa sobre el hecho de violencia de género

la denunciante utilizó sus redes sociales para hacer su descargo y en X (ex Twitter) se despachó con todo. «Es aparecer muerta para que se pongan en contra de uno que patea la pelotita no??!!!!! Mangas de mononeuronales», escribió y también publicó una foto de la denuncia formal que realizó en la sede policial.

«No paro de temblar, de llorar, se me parte la cabeza, quiero estar con mi hija ya», expresó la mujer, que además subió el video en el que se lo ve a Sosa esposado y escoltado por los efectivos: «Saliste esposado y me jurabas llevarme al altar? Sos un violento hdp, me las vas a pagar todas».

En otro posteo aseguró: «3 de la mañana en un patrullero, yendo a hacerme un cuerpo médico? Y me decía ‘amor de mi vida’, todo se paga y no me importa cuando, así como me arruinaste la cabeza, vas a pagar 1 a 1. Debería haberme ido hace mucho, tenían razón».

«Lo defendí a capa y espada ante cualquiera y ante cualquier situación. Me alejé de mi familia, mis amigos, dejé mi departamento, mi trabajo, mi ciudad, mi vida entera y así me pagás. Me vas a doler toda mi vida pero no te quiero cerca NUNCA MAS». «A mi nunca mas me vinculen con ese violento», agregó.

La mujer tiene con Sosa una hija, a quien también le dedicó unas palabras. Junto a fotos de la pequeña escribió: «Perdoname vos! Por las malas decisiones, las idas y vueltas, los malhumores, las tardes de juego con mamá llorando. Voy a compensar cada segundo y a partir de hoy, somos vos y yo para siempre, mi amor».