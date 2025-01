En la Costa Atlántica tuvieron que bajar los precios. El impacto del valor del dólar.

La recesión económica inducida por La Libertad Avanza generó su impacto en el inicio de la temporada de verano en los diferentes destinos del país, ya sea en la Costa Atlántica, la Patagonia, las sierras o en el litoral. Los veraneantes argentinos cambiaron sus hábitos: de pasar una quincena o mes entero en algún destino, a viajes más cortos. Y con el bolsillo apretado.

En la Costa Atlántica, el verano se perfilaba con fuertes aumentos de precios en los alojamientos y en los servicios de los balnearios. Pero ante la magra cantidad de reservas durante diciembre, los comerciantes tuvieron que ceder y acomodar sus valores. Así y todo, los niveles de ocupación distan mucho de alcanzar los récords de otras temporadas.

«Los precios se acomodaron. Subieron por debajo de la inflación», señaló Aldo Elías, vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT). Según informó la subsecretaria de Turismo bonaerense, Soledad Martínez, los niveles de ocupación en la costa atlántica varían entre un “entre un 60% y un 70% de reservas”, entre los que “priman los sitios ubicados en la costa atlántica”.

“Se ve mucha menos gente que otros años, incluso a pesar de que después del 1 de enero llegaron más turistas. En las playas se ve mucho espacio libre, mientras que en los restaurantes tradicionales de la ciudad, como Manolo o Montecatini, no se ven esas esperadas de otras épocas. También se ve a muchas familias comprando en rotiserías en vez de ir a comer a otros lugares”, detallaron Leonor y Jorge, dos veraneantes de Mar del Plata, en diálogo con este medio.

La baja de precios se percibe, también, en la apelación a promociones que debió hacer el sector, sobre todo el financiamiento en hasta 18 cuotas para pasajes y hotelería en conjunto con varios bancos privados. «Es por la mayor competencia con el exterior. El turismo no puede stockearse. Entonces, si llegás a fin de diciembre y no tenés reservas para enero, no podés operar”, agregó el vicepresidente de la CAT.

En relación a la competencia con el exterior, una de las ciudades que están padeciendo dicha situación es Mendoza. Al tiempo que el peso se apreció, tanto el chileno como el real se depreciaron y eso acrecentó la diferencia a la hora de elegir un posible destino turístico. Según cálculos realizados por los técnicos del Ente Mendocino de Turismo (Emtur), la provincia se ubica un 115% más cara para chilenos y brasileños de lo que estaba hace un año.

Para el caso de la ciudad de Santa Rafael (Mendoza), la primera quincena de enero solo cuenta con un 35% de reservas. “Tenemos datos oficiales que indican que en la primera quincena de enero estamos casi a un 35%, y en la segunda quincena un 33%. Esto representa una caída del 30% en promedio”, señaló Victoria Contardo, presidente de la Cámara de Turismo de San Rafael.

La Patagonia

La situación en la Patagonia podría considerarse como relativamente mejor que la costa atlántica ya que suele atraer turistas de otras partes del mundo. En este sentido, la CAT proyectó, para enero, una ocupación del 80% en Ushuaia, del 86% en El Calafate y del 68% en Bariloche. “Las reservas no están a tope porque, aunque se mantiene el turismo receptivo de Europa o Estados Unidos, de mayor poder adquisitivo, sí cayó el turismo receptivo de los países limítrofes y el resto de Latinoamérica”, agregaron desde la CAT.

En esta línea, el secretario de Turismo de Bariloche, Sergio Herrero, manifestó en diálogo con El Destape: “La ciudad tendrá un muy buen verano; actualmente estamos en un nivel de reservas del 80%. Se ha trabajado desde la Feria Internacional de Turismo donde hicimos el lanzamiento del verano, hemos promocionado nuestro destino con las líneas aéreas de otros países y seguimos peleando por tarifas, precios y cantidad de vuelos locales”.

En el caso de Chubut, el titular de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo regional, Santiago Sussanich, estimó que “las reservas son entre un 20% y 30% menores que en la temporada de verano anterior”.

Por otro lado, los Integrantes de la Red de Alquileres Temporarios describieron el inicio de la temporada con “resultados mixtos”. “Hay una ocupación moderada para las primeras semanas del año; así y todo, esperamos que para la primera quincena de enero se alcance un nivel de reservas del 50%”, indicaron.

Otros destinos

En el caso del litoral, la provincia de Entre Ríos también da cuenta de un nivel de reservas bastante modesto comparado con otros años. “Nos preparamos con una notable expectativa. Hay indicadores muy buenos para esta temporada como son la altura de los ríos, el clima. Las reservas son razonablemente buenas en la provincia, algunos están en un 30 o 40 o 45 por ciento. Tengo datos de La Paz, Concepción del Uruguay, de Colón, Villa Elisa, Gualeguaychú, Victoria”, explicó Jorge Satto, secretario de turismo de Entre Ríos, en declaraciones a Radio Plaza.

Por otro lado, desde la Agencia Córdoba Turismo destacaron que el nivel de reservas previas mostró buenos números en el caso de los valles de Calamuchita, Punilla, Traslasierra y Paravachasca, “con números que rondan el 70% en destinos como Carlos Paz y La Falda, mientras que Alta Gracia y Potrero de Garay, entre otros, corresponden al 65% de reservación”. Además, en Sierras Chicas, también se destacan Jesús Maria (80%) y Río Ceballos (68%).