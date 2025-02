brindó detalles exclusivos a En Boca de Todos HD sobre una denuncia de robo que, tras una exhaustiva investigación, resultó ser falsa.

El caso comenzó el pasado martes 27 de enero, cuando un hombre se presentó en la comisaría a las 12 de la noche para denunciar que había sido abordado por dos sujetos en la calle 21, entre Avenida 16. Según su relato, había salido de una farmacia y, al caminar por la calle, los agresores lo amenazaron de muerte y le exigieron la entrega de su celular. Temiendo por su vida, el denunciante entregó el dispositivo móvil. A las dos horas de ocurrido el hecho, se presentó en la comisaría a formalizar la denuncia.

Ante esta situación, la policía inició rápidamente una investigación bajo la dirección del fiscal de turno, Dr. Luciano Revecchi. Sin embargo, a medida que avanzaban las averiguaciones, surgieron inconsistencias en el relato del hombre. Las cámaras de seguridad, los testimonios de testigos y la falta de actividad en la farmacia de turno durante el horario señalado comenzaron a generar dudas sobre la veracidad del relato.

Al día siguiente, el denunciante cambió de postura y solicitó retirar la denuncia, pidiendo que no continuaran con la investigación. Sin embargo, la policía no abandonó el caso y siguió trabajando de oficio. Un relevamiento más exhaustivo realizado en la zona confirmó que el hombre nunca estuvo en el lugar del supuesto robo y que las personas que él mencionaba tampoco existían. Además, la farmacia no estaba de turno en el horario indicado.

En una entrevista telefónica posterior, el denunciante admitió que el hecho nunca ocurrió y que había inventado toda la historia. Como resultado, se abrió una causa por falsa denuncia.

El comisario Ávila expresó que este tipo de denuncias falsas pueden generar un gasto innecesario de recursos, y destacó que, aunque los oficiales dedicaron tiempo y esfuerzo a investigar el caso, siempre es fundamental llegar a la verdad. «Es raro que alguien denuncie un hecho tan grave como un asalto y luego no quiera que se siga con la investigación», señaló Ávila.

Por su parte, el denunciante, quien actualmente reside en Malargüe, ha sido citado para brindar más explicaciones sobre los hechos. Además, la policía continúa investigando el paradero del celular que habría sido sustraído, cuyo destino aún no ha sido esclarecido.

Este caso subraya la importancia de realizar investigaciones minuciosas ante cualquier denuncia y de no subestimar las posibles falsedades en los relatos que afectan la operatividad de las fuerzas de seguridad.

La Comisaría Segunda de General Pico continúa con su labor investigativa, trabajando en la resolución de otros casos y en la prevención del delito en la ciudad.