En las últimas horas, Los Palmeras compartieron nuevos detalles de la salud de Cacho Deicas luego de que fuera internado este viernes tras sufrir un ACV. “Su evolución sigue siendo favorable”, aseguraron en un posteo de Instagram. Además, informaron que fue trasladado una habitación general, donde está acompañado por su familia.

La banda valoró cómo los fanáticos estuvieron pendientes de la salud del cantante y en toro momento le enviaron fuerzas. “El cariño, la energía y los buenos deseos de todos ustedes son una fuerza invaluable en este momento. Gracias por estar siempre con nosotros. Seguiremos informándoles con el compromiso y la cercanía de siempre”, concluyeron.

Este mensaje fue celebrado por sus seguidores, quienes aprovecharon para mostrar su cariño por el artista. “¡Vamos Cachito!”; “Dios está a su lado, escuchando nuestros rezos”; “Deseo que esté bien antes de lo previsto”; “Él es único e inigualable, todo el país lo ama”; y “Sé que lo vamos a volver a ver cantando como siempre”, fueron algunos de los comentarios a la publicación.

Los Palmeras contaron cómo está Cacho Deicas luego de sufrir un ACV (Foto: Instagram / lospalmerasoficial)

El cantante de hits populares como “El bombón asesino”, había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) en 1998. Lo contó años atrás en una entrevista: “Estaba en mi habitación, en la cama, viendo un partido y, cuando escucho que me llama mi mujer para ir a tomar unos mates a la cocina, noto que las piernas no me responden”.

“No sentía ni las manos ni la boca. Es una cosa que no tiene explicación, es horrible, perdés el sentido de todo. No podía hablar”, recordó en diálogo con Clarín sobre el hecho que sufrió hace casi 30 años. Sin embargo, se desconoce si los motivos de su internación actual están relacionados con este antecedente o no.

El profundo mensaje que Soledad Pastorutti le dedicó a Cacho Deicas de Los Palmeras

Soledad Pastorutti le dedicó un tierno mensaje a Cacho Deicas para acompañarlo en el difícil momento que atraviesa. Luego de ver el mensaje que compartieron en la cuenta oficial de la banda, la Sole dejó sus palabras de aliento.

“Me alegra mucho familia, aquí haciendo el aguante. Los queremos y esperamos la pronta recuperación del gran Cacho para seguir disfrutándolos”, escribió la cantante en los comentarios del posteo.

La Sole le dedicó un tierno mensaje a Cacho Deicas (Foto: Instagram / lospalmerasoficial)

Además de la Sole, otros artistas expresaron su apoyo al intérprete de “Bombón asesino”. Entre ellos estuvieron Axel y Rodrigo Tapari