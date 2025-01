Una madre de barrio San Roque, de la ciudad de Córdoba, denunció la venta de drogas en su vecindario y las amenazas que ha sufrido tras intentar proteger a su hija del consumo. Elvira, quien ha enfrentado la situación con valentía, relató que su hija se involucró con un grupo de personas dedicadas al narcotráfico. “Estoy perdiendo a mi hija por el consumo de drogas”, expresó con angustia en diálogo con Cadena 3.

Elvira decidió denunciar a los traficantes, pero sufrió represalias. “Me dijeron que me fuera de mi casa, me amenazaron y me prendieron fuego a la ventana”, contó. La agresión ocurrió en plena madrugada, mientras toda su familia dormía. “Nos despertó la explosión, pudimos salir porque Dios fue grande”, relató, aliviada de que su nieto y sobrina de tres años lograron escapar.

Según contó ellos están viviendo en Tierra del Fuego y su hija vino a Córdoba para estudiar abogacía, pero comenzó a relacionarse con una persona vinculada al narcotráfico y es por eso que Elvira intenta recuperarla con sus pocos medios. La mujer denunció la falta de apoyo por parte de la justicia. “Cuando mi hija cumplió 18 años, me dijeron que ya no podía hacer nada”, afirmó. A pesar de haber presentado pruebas y testigos sobre el ataque, los responsables permanecen en libertad. “La única respuesta que he tenido es la custodia policial”, señaló Elvira, quien vive con miedo ante posibles represalias.

Describió la situación en su barrio como alarmante. “Son los dueños de la calle, y el barrio lamentablemente también es cómplice”, aseguró. A pesar de haber enfrentado a los traficantes, siente que no tiene el respaldo necesario para proteger a su familia.

«Es una familia, como que es una asociación de familias que venden en la casa. El barrio lo sabe, pero lamentablemente también es cómplice, porque obviamente nadie va a hablar por miedo», señaló.

La madre destacó el riesgo que enfrentan los jóvenes en el barrio. “A ellos no les importa que tengan madre, que tengan padre, que tengan hermano, que tengan un futuro”, argumentó. Elvira, quien se mudó de Tierra del Fuego buscando un futuro mejor para su hija, se siente atrapada en una situación desesperante.

El relato de Elvira recuerda la historia de Mónica Torres, otra madre que denunció a narcotraficantes en Córdoba y vivió un verdadero calvario. La situación actual de esta mujer pone de manifiesto la necesidad de respuestas efectivas por parte de las autoridades para proteger a las familias en riesgo. “Si la Justicia lo deja como si nada, me tengo que ir”, alertó.

enbocadetodoshd