En General Pico pasan cosas y en este caso, un robo insólito conmocionó a los vecinos: un gato fue robado por un hombre que pasaba en bicicleta por la calle 2 . No es común escuchar sobre el robo de animales, mucho menos de un gato sin pedigree, pero esta historia, de la mano de Otis, dejó a toda la comunidad sorprendida. La desaparición de este felino no solo provocó tristeza en su dueña, sino también desconfianza en el vecindario.

«Es algo que nos sorprendió a todos, porque nunca me imaginé que me iban a robar un gato», comenzó Mónica, vecina del barrio, durante su entrevista en En Boca de Todos HD. «Sí he escuchado casos de gatos de raza, que salen muy caros y podrían ser robados, pero este no es de raza. Además, tenía collar, lo que lo hacía aún más fácil de identificar», agregó.

Lo que parecía una mañana tranquila se transformó en un misterio. El robo ocurrió a las 7:22 de la mañana del martes, según las cámaras de seguridad. Mónica explicó cómo fue todo: «El hombre llegó en bicicleta, se acercó a un auto estacionado, vio al gato debajo del vehículo, lo levantó con total tranquilidad y se lo llevó». La escena fue registrada por una cámara, aunque no lo suficiente como para identificar al ladrón claramente.

«La policía nos dice que lo más importante es que se vea bien la cara del ladrón, pero el video está muy lejos y no se distingue», relató Mónica. El vecindario intentó colaborar, buscando detalles para ayudar a dar con el responsable. «Estuvimos preguntando a los vecinos y revisando más cámaras para ver si se podía identificar al hombre», dijo.

El gato, llamado Otis, era una compañía indispensable para Fátima, su dueña. «El gato era su todo, sobre todo porque ella está sola. Para Fátima, Otis era su compañía», expresó Mónica, refiriéndose al impacto emocional que este robo causó. «Está muy triste, muy preocupada», agregó.

Lo extraño de este caso es que Otis no era un gato de raza ni de gran valor económico. «Es raro, ¿no? Nunca nos imaginamos que alguien robaría un gato que no es de raza. Quizás, lo que ocurrió fue que el ladrón vio al gato y, al saber que es de alguien del barrio, pensó que podría pedir una recompensa», especuló Mónica.-Mira la nota completa -Video

Algunos vecinos pensaron en otras teorías, incluso llegaron a sugerir que el ladrón podría haberlo robado por otros motivos. «Lo que estábamos pensando es que el hombre ahora quiere pedir una recompensa. Es una de las posibilidades», añadió.

El misterio sobre el paradero de Otis sigue siendo un tema candente en el vecindario, y los vecinos esperan que alguien aporte alguna pista o vea al gato por la zona. «Nos encariñamos con él. Es un gato muy tranquilo, muy bueno. No es como otros que son ariscos. Estaba tan acostumbrado a la gente, que se dejaba acariciar», expresó Mónica, con un dejo de esperanza en su voz.

Finalmente, Mónica se ofreció a compartir su número, esperando que alguien que sepa algo sobre el paradero de Otis se ponga en contacto. «Si alguien sabe algo, por favor que nos avise. Es un gato bueno, se merece estar con su dueño», concluyó.

El robo de un gato en General Pico, aunque extraño y desconcertante, nos recuerda que las comunidades se unen en tiempos difíciles, incluso cuando se trata de un felino desaparecido. Ojalá Otis regrese pronto a su hogar y que el responsable de este robo tan particular sea identificado.