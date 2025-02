Ariadna Guembe, una joven de 19 años, denunció un grave incidente ocurrido el 8 de enero a las 11:30 de la noche en General Pico. Según su testimonio, fue agredida por un joven llamado Elías Tedesco mientras circulaba en su moto por la avenida y la 9.

«Empezó todo en la 9 y la avenida, que él se pone a discutir con una pareja en una moto. Yo paso, está el semáforo, voy a pasar y el chico, como se ve cruzado, hace una maniobra media rara. Entonces yo clavé los frenos y cuando pasé el semáforo miré para atrás a ver quién era este chico, porque la verdad no sabía quién era, y él acelera y me pregunta qué mierda me pasa a mí. No me lo preguntó bien, me lo preguntó de una manera violenta. Entonces yo me asusté», relató Ariadna.

Sin previo aviso, Tedesco la golpeó en la parte trasera del casco, lo que provocó que Ariadna perdiera el control de su moto y cayera, resultando en una fractura grave en el brazo y la muñeca. «Fue pegarme, fue pegarme un mamporro atrás del casco, haciéndome caer, quebrándome el brazo y parte de la muñeca, y me tuvieron que operar, me tuvieron que poner una planchuela con varios tornillos, y ahora tengo varios meses de recuperación», explicó.

Ariadna mencionó que Tedesco huyó del lugar junto a su novia y que posteriormente se detuvo cerca de la casa de su propia novia, donde continuó discutiendo. «El chico se va, y yo en ese momento, los chicos llamaron a mi novia, que yo estaba yendo a la casa de mi novia, íbamos a ir a tomar mate a la avenida como un día normal, yo salí de trabajar, y el chico este se fue, y no tuvo mejor idea que frenarse en la esquina de la casa de mi novia», agregó.

La denuncia fue presentada por Ariadna, quien espera que la justicia actúe en consecuencia, ya que ha sufrido pérdidas significativas debido a la agresión, incluyendo la imposibilidad de trabajar y continuar con sus planes de ingresar a la policía. «Yo quisiera que la justicia actúe haciendo lo que deberían. Metiéndolo, no sé si preso. Yo con que la justicia actúe como tenía que actuar. Y que el chico me pague los daños. Porque mi familia, la operación, los medicamentos y todo eso es plata», concluyó.

enbocadetodoshd