La diferencia de edad es más importante para quien opina que para quien lo vive. Si el amor es el común denominador de una relación sana, todo es válido. Así explicó la terapeuta de parejas y sexóloga Laura Enríquez, quien además profundizó sobre cuáles son los desafíos de encarar una relación así.

Gisela tiene 24 años y Damián, 45. Se conocieron cuando ella tenía 17 años y al enterarse de eso, él decidió no seguir en contacto: “Nos encantábamos, no podíamos parar de hablar, conectamos tanto que me bloqueó”.

Gisela tiene 24 y Damián, 45. Se conocieron cuando ella tenía 17 años. (Foto: gentileza Gisela).

Dos años más tarde, Damián y Gisela volvieron a encontrarse. Ella ensayaba para el carnaval de Santa Fe y él era fotógrafo. “¿Por qué me bloqueaste?”, le preguntó. “Porque valoro mucho mi libertad”, le contestó él. Sintieron el flechazo en la primera cita y ya estaban viviendo juntos después de la quinta.

A pesar de que la elección de la pareja es algo de a dos, todos opinaron sobre su relación: “Nos hicieron la vida imposible. Mis amigas y mi familia, también. Nos quedamos solos un buen rato. Su familia estaba convencida de que solo era un amor de carnaval y ya vamos por el séptimo juntos. Todo el mundo nos hizo sentir siempre que nos querían separados”.

“Creen que no es posible que sea amor, que es oportunismo, nunca son vínculos genuinos. Soy la pendeja interesada y la persona joven es el colágeno”, aseguró Gisela. Y recordó: “Una vez entramos a un supermercado y su vecina, que llevaba 40 años viviendo en la misma cuadra, le preguntó delante de mí: ‘¿Es tu hija, Damián?’. En las redes sociales son mucho más crueles”.

Sin embargo, frente a todo pronóstico, ya llevan seis años juntos. “Las personas que más se opusieron a nuestra relación fueron hombres y mujeres que querían lo que nosotros tenemos. Hay que ser muy valiente para ser feliz”, cerró Gisela.

«Hay que ser muy valiente para ser feliz”, dijo Gisela, que se lleva 21 años con su pareja. (Foto: gentileza Gisela).

En el caso contrario, Yanina tenía 36 y Luis, 23, cuando se conocieron. “Me compré una moto y él era quien debía hacer el service. Cuando lo vi no pensé nada, porque para mí era un niño, pero me escribió”, rememoró ella.

El primer mensaje era para avisarle que la moto estaba lista, pero con el tiempo coordinaron una cita: “Luis estaba muy temeroso por salir conmigo, no era algo serio para mí”.

Yanina estaba en otra, porque preparaba la fiesta de 15 años de su hija. Además, recién se había separado y esa relación era una manera de disfrutar su soltería. Pero Luis tenía otra intención. Dos meses después de estar saliendo, le pidió que fuera su novia.

Yanina tenía 36 y Luis, 23, cuando se conocieron. Y están juntos hace 9 años. (Foto: gentileza de Yanina).

Cuando llegó el momento de presentarlo en la familia, todos estaban en contra. “Cuando me presentó como novia, la madre y la tía me preguntaron cuántos años tenía. Me sentía atacada, pero a él nunca le importó. Yo tenía el prejuicio”,

Yanina también recordó que su mamá, preocupada, le decía: “¿Qué va a decir la madre de ese chico?”. Sin embargo, el tiempo pasó y pudieron demostrar que el amor de ambos es más fuerte que cualquier opinión. “Ahora lo aman en mi casa. Porque él siempre está dispuesto a bajarme y, como es muy tranquilo y no pelea con nadie, todos se llevan bien con él”, contó.

En la actualidad, celebran 9 años de relación y dos de convivencia. “El tiempo le demostró a todos lo que nos queremos. Pasan los años y aún seguimos juntos, somos muy compañeros”, concluyó.

Qué dicen los especialistas sobre la diferencia de edad

La edad no importa. La prioridad tiene que ver con la dinámica de la pareja. Si hay un lazo genuino de respeto, amor, afecto y comprensión. “Puede ser totalmente irrelevante si la pareja comparte valores, proyectos, estilos, gustos y, sobre todo, una buena comunicación asertiva. Y aunque no compartan gustos similares ni estilos de vida, si se sienten bien, no es problema alguno”, explicó la sexóloga Laura Enríquez (M.N. 24.918).

Hay una diferencia de opiniones según el género. La percepción de una pareja mayor es diferente en el caso de que sea mujer, ya que “se las cuestiona porque salen con hombres más jóvenes”. En el caso de los varones, “son muchas veces validados socialmente y hasta aplaudidos”.

“Pueden aparecer etiquetas como ‘interés económico’, ‘complejo de Edipo’, ‘hacerse los más jóvenes o pendex’, entre otros. Este tipo de creencias reflejan expectativas tradicionales de género y roles sociales que aún persisten”, aseguró la profesional, que usa sus redes sociales como @lic.lauraenriquez.

Por eso, es importante que se deje de estigmatizar la diferencia de edad y valorar aún más los tratos y la comunicación de la pareja: “Hablar abiertamente es una manera de afrontar prejuicios. El estar realizando esta nota para poder aclarar todas estas cosas es ya una manera también de ayudar a derribar tabúes y preconceptos”.