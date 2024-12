Ziliotto matizó declaraciones de la semana pasada, cuando había dicho que cuando terminara su segundo mandato se retiraba de la política. «Si alguno piensa organizarme la despedida política por anticipado, está totalmente equivocado», alertó.

El gobernador no esquivó temas: año electoral, Medanito, la deuda de Nación, Milei y los gobernadores y legisladores que votaron para darle herramientas para el ajuste brutal que desencadenó desde su llegada al poder.

El 2025 abre un escenario electoral de medio término en el cual Milei plebiscita su gestión y «la gente establece premios y castigos».

-¿Te vas a involucrar en el proceso electoral? -consultó El Diario.

-Sí. Como presidente del PJ para que haya la mayor cantidad de candidatos a partir de una gran apertura. Tenemos una grieta, el campo popular tiene todo el resto enfrente. Si queremos aumentar la base, tiene que haber participación. Vamos a garantizar que todo aquel que tenga la decisión, participe.

-Otras veces se dijo, pero no se cumplió…

-Pero hablamos de un escenario disruptivo. Hay que entender hacia donde va la sociedad. Si no vamos a repetir malas experiencias.

-¿Cuál es la manera?

-Primero entender que de este lado no está el enemigo ideológico. Tiene que haber discusión y el límite es no dejar de lado el modelo de provincia. Es el desafío. Eso solo se logra con un compañero o compañera asumiendo en 2027. Esa es mi responsabilidad. Para eso hay un camino, ampliar la base, dejar de lado que la decisión las tomen entre cuatro o cinco, para tener más votos para seguir siendo gobierno. La sociedad requiere una renovación, aire fresco… por eso ganó Milei, después hay que analizar las consecuencias.

-¿Fue apresurado anunciar que en tres años se termina tu vida política?

-Fue una frase que hizo ruido. Pero fue marginal… si yo entrego una provincia ordenada, creciendo, en desarrollo, quizás mi futuro es totalmente marginal. Mi situación personal será aleatoria. Desde ese punto de vista lo planteé.

-¿No hay retiro entonces?

-Pensar en mi futuro sería tomarle el pelo a la gente. ¿Voy a planificar mi vida a tres años y la gente no llega a fin de mes? Son análisis de modelos políticos que envejecieron, es parte del folklore de la política. Pero si alguno piensa organizarme la despedida por anticipado, está totalmente equivocado. No voy a dejar de tomar decisiones ni de gestión ni partidarias hasta el último día. Y menos aún le voy a prestar la lapicera a alguien. Tengo una responsabilidad como gobernador hasta el último día, y como peronista también.

-¿Esperabas más acompañamiento? Verna no te ha respaldado, precisamente…

-Es lo que me tocó. Quizá por una cuestión lógica, veníamos de grandes liderazgos, y yo planteé la horizontalidad, por ahí alguno no lo entendió. Me tocó lo que hay. Pero tuve acompañamiento de intendentes. No dejé de hacer nada por algún tipo de ruido político interno.

-¿Rescatás el apoyo de los intendentes, entonces?

-El hecho de estar en la trinchera te manda a la economía real. La respuesta hay que darla más allá de signo político. No discriminamos. Somos socios, la mayoría son pro estado, saben que es la primera puerta que van a golpear. Si sigue el nivel de recesión, lógico, habrá más conflictividad. La única puerta que se toca es la provincia, porque a Nación ni le reclaman porque saben que no da respuesta. En un esquema de estrechez, hay que fijar prioridades y los sectores no priorizados tendrán algún reclamo. Es un escenario difícil el que nos tocó. Así como bajó el nivel de salarios, también bajó el poder adquisitivo de la provincia. Los insumos aumentaron el 104% y lo que recaudamos el 60%. Es imposible dar respuestas a veces.