Según informó el área de Prensa de la Justicia, la sentencia contra Carlos Alberto Bafundo, de 46 años, fue dictada por el juez de audiencia santarroseño, Gastón Boulenaz, luego de la realización del juicio oral. Con las pruebas surgidas del debate, el magistrado dio por probado que el pasado 17 de mayo, el imputado ingresó al depósito, ubicado en la calle Chaco, luego de saltar un portón de 2.40 metros de altura situado en la calle Tierra del Fuego, y se apoderó de diez cajas de zapatillas, un pantalón y una camisa. Cuando fue detenido tenía esas prendas en su poder.

El magistrado dispuso además, en la parte resolutiva, la detención inmediata de Bafundo –que registra antecedentes penales– una vez que el fallo quede firme y/o en condiciones de ser ejecutado. La versión del acusado en el juicio fue que circulando en una moto, vio a una persona revolear una bolsa y que la levantó y se dirigía hacia la Seccional Segunda a entregarla.

El fiscal Oscar Cazenave, en el alegato de cierre, había requerido una pena de un año efectiva, en función de las “circunstancias de tiempo, modo y lugar dónde se desarrollaron los hechos” y del antecedente de sanción a dos años de prisión en suspenso en un caso de violencia de género.

El Ministerio Público Fiscal planteó que Bafundo conocía el lugar por trabajar allí y que, por consiguiente, sabía “su dinámica y también que en ese horario (19.30) no habría gente ni resistencia al apoderamiento”. Agregó que no hubo circunstancias atenuantes para él, más allá de su versión de lo sucedido.

El defensor particular Juan Carlos Resia, en cambio, pidió la absolución por considerar que el imputado no tuvo responsabilidad en el hurto agravado, al resaltar que no hubo testigos que lo identificaran saltando el portón.