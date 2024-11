La fiscalía había solicitado una pena de 15 años y la querella de 18.

El juez de audiencia santarroseño, Carlos Alberto Besi, dio por probado –con las pruebas reunidas durante el juicio oral– que el acusado de 72 años abusó de la niña entre que ella tenía cinco y diez años en un campo y también en una vivienda familiar. Además obligó a la víctima a ingerir bebidas alcohólicas, la amenazó con lastimar a otros familiares si decía algo, manipuló armas delante de ella y le provocó cortes en las piernas con un cuchillo.

Durante los alegatos finales, el fiscal Andrés Torino había requerido una pena de 15 años de prisión por los delitos de abuso sexual simple, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, en perjuicio de una menor de 13 años; mediando violencia en base a la relación de poder, siendo una multiplicidad de hechos agravados por ser ascendiente y por la condición de guardador, como delito continuado.

El letrado patrocinante de la querella, Simón Barreto, pidió –en representación de la madre de la víctima– una pena de 18 años por la misma calificación legal propuesta por el Ministerio Público Fiscal.

En cambio, el defensor particular, Hernán Danzi, alegó por la absolución en base al beneficio de la duda y agregó que el propio imputado le dijo que no solicitara una pena alternativa porque él no hizo nada y que tampoco se declararía culpable para que le reduzcan la pena porque no abusó de su nieta. En su alegato planteó que se meritúe la sanción atento a sus problemas de salud.