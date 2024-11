“Este señor, Víctor, vivía con su madre hasta que la mujer murió. Él primero venía de vez en cuando en la semana a traerle alimento y agua, pero estimamos que hace un mes dejó de venir”, contó Karina, una vecina de la cuadra.

Al notar la ausencia del hombre, los propios vecinos decidieron tomar riendas en el asunto, subir la persiana de la casa a la fuerza y así poder llevarle agua y comida a Draco, el perro, para que pueda sobrevivir. Con la ayuda de un cable, a diario le alcanzan un tupper a través de la reja para que la mascota pueda alimentarse e hidratarse.

La mujer contó que, previo al abandono, Víctor había dejado al perro solo en la terraza y el animal no paraba de llorar: «Los gritos eran terribles», recordó Karina.

Vecinos piden a la fiscalía que dicte el allanamiento para poder rescatar al perro

Los vecinos le dijeron al dueño que el animal estaba mal y, «la solución que tuvo, fue encerrarlo acá e irse». Pese a que intentaron comunicarse con Víctor por teléfono en reiteradas ocasiones, el hombre nunca les respondió.

“Es una situación totalmente lamentable. Víctor antes tenía tres animales, los tenía acinados en la terraza, no bajaban nunca, no los sacaba a la calle. De pronto, hace un par de meses, dos de los perros que tenía desaparecieron. No se si se murieron o se los llevó», contó Cristian, otro de los vecinos de la cuadra.

Maltrato animal en Liniers: los vecinos reclaman que la fiscalía autorice el allanamiento

Según informaron los propios vecinos, tras descubrir el hecho realizaron la denuncia en la fiscalía correspondiente pero hasta el día de hoy no obtuvieron respuestas. “Nos da tristeza e impotencia», expuso Karina.

«Hace más de un mes que empezamos a hacer denuncias en la fiscalía, por la web y telefónicamente, pero las desestimaron. No nos quedó otra que organizarnos con los vecinos y hacer la denuncia en la comisaría. Hace una semana estamos esperando que la fiscalía se expida y ordene el allanamiento», reclamó Cristian.

La acción solidaria de los vecinos de la cuadra no se limitó a darle agua y comida a diario a Draco para que sobreviva, sino que también se organizaron para encontrarle un hogar una vez que se dicte el allanamiento y puedan rescatar al perro.

«Tenemos todo preparado, nos venimos organizando y hay personas encargadas de llevarse al perro a un lugar donde se merece. El perro no puede seguir ahí adentro», cerró el vecino.