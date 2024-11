Una mujer de 61 años resultó herida tras ser atacada por una desconocida con un palo de golf en el campo de juego en la ciudad costera de Pinamar. El hecho trascendió ahora pero ocurrió este martes por la tarde en el predio deportivo ubicado sobre la avenida Enrique Shaw, al norte de la localidad balnearia.

Según fuentes locales, la víctima se encontraba allí junto a una amiga, con la cual habían ido a tomar mate y disfrutar del lugar, hasta ser sorprendidas por una mujer acompañada de un hombre que practicaba golf en el sitio.

Luego de encontrarse con la agresora, la víctima confirmó que la misma se acercó de la nada a golpearle en la cabeza con un palo de golf, lo que provocó que cayera al suelo. En ese momento, se filtró un video donde se muestra lo sucedido y se observa a la pareja señalada alejándose del lugar mientras la víctima lloraba tendida en el suelo.

Tras el episodio, en el material audiovisual se la ve a la mujer pidiendo auxilio y socorro por la situación atravesada. La agresión habría sido sorpresiva y estuvo acompañada de insultos con connotaciones racistas. “Esto no es Ostende, vayan al conurbano a tomar mate, negras ratas. Pagamos 50 mil dólares por estar acá”, habría dicho la atacante.

La mujer agredida se dirigió al hospital y los médicos mencionaron que sufrió lesiones en varias partes del cuerpo. Finalmente, también realizó la denuncia en la Comisaría Primera y la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Pinamar, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, interviene en la causa, que fue caratulada como lesiones.

De la agredida trascendieron las iniciales: S.L. y vive en City Bell, partido de La Plata. En diálogo con la prensa contó que todo sucedió cuando estaba con una amiga y su mera presencia provicó la reacción de la agresora de 44 años que jugaba al golf con su pareja de 62 años: “Voy seguido al golf a pasear, a caminar, a descargar tensiones en el pasto”. Al momento de la agresión estaba al costado de la cancha y lejos de la zona de juego. “Esta gente estaba jugando al golf, lejos. Nosotras estábamos al costado de la cancha. Sabemos las reglas del golf, la etiqueta y todo. Empezamos a ver algo raro porque las pelotas volaban muy rápido. A esta gente le molestaba nuestra presencia y empezaron a tirar para nuestro lado”.

La mujer agredida decidió acercarse a dialogar con la pareja pero fue atacada de manera imprevista: “De la nada, con el palo que tenía en la mano, me pegó en la cabeza. El palo se partió y el golpe me dejó atontada. Después sacó otro y me volvió a pegar”. Además la golfista le gritó: “Váyanse, ratas. Pago 50 mil dólares para estar acá, esto no es Ostende. No tienen que estar acá… Me pegaron como a una rata.

Un hombre grabó los momentos posteriores al ataque y allí se ve a las dos mujeres agredidas mientras una lloraba caída en el suelo diciendo: “Me partió el palo en la cabeza, loca de mierda”. Allí se ve también a la amiga de S.L: gritando “¡Socorro, que nos ayuden! La golpeó con un palo”. Luego se oye a la agresora: “No tiene que estar acá”. El hombre que grababa le respondió: “Sí, pero eso no te da derecho a golpearla con el palo”.

Como resultado S.L. fue trasladada a un hospital por las heridas en la cabeza y otras partes del cuerpo. Luego presentó la denuncia. La agredida tiene una casa en Pinamar a la que viaja con frecuencia y dijo que la acusada es dueña de una farmacia en la zona. La última declaración de S.L. fue: “Me duele la cabeza. Ahora estoy por entrar al médico. Estoy haciéndome estudios porque no me siento bien”. Y agradeció al personal del club de golf: “Se portaron muy bien”.

F: Página 12