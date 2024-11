Le ofrecieron al gobernador riojano lugares menores para subordinarlo a la conducción de Cristina Kirchner.

El rechazo de la jueza María Servini al pedido del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, de postergar las elecciones internas del Partido Justicialista (PJ) dejó como única candidata habilitada a Cristina Kirchner. La expresidenta ahora prepara una estrategia centrada en imponer condiciones, desde una posición de fortaleza, y llamar a la unidad de todo el peronismo.

Según pudo saber TN, desde las filas kirchneristas le propusieron al riojano la vicepresidencia en la lista del PJ y también que encabece una Comisión de Acción Política. Sin embargo, el mandatario provincial rechazó ambas propuestas y persistirá en su postura de acatar lo que resolvió la Justicia, pero no subordinarse a la conducción de la exvicepresidenta. “Nos ofrecen un chupetín de madera”, afirman fuentes cercanas a Quintela.

El senador José Mayans, postulante a la vicepresidencia del PJ por la lista “Primero la Patria”, participó el jueves por la tarde de un encuentro con CFK y reveló detalles sobre su postura: “Estábamos los cinco candidatos a vicepresidentes y lo primero que nos dijo sobre el tema de la interna fue que esperáramos el fallo. A partir de ahí, si el fallo es favorable, se termina todo, convocamos a todos y comenzamos a trabajar juntos para construir un modelo distinto al que está llevando adelante Javier Milei. Eso fue lo que nos dijo”.

Según Mayans, la situación económica y social llama a “dejar atrás los rencores”. “Ella siempre ha sido una persona pragmática en este sentido, inclusive con personas que la han destratado o tenido poca consideración. A pesar de todo, ella siempre ha demostrado que es pragmática. Nos ratificó que debemos convocar a todos, hablar con los gobernadores, senadores, y diputados. Esa fue la dirección que nos dio”, sentenció.

Consultado en Radio 10 sobre el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien en las últimas semanas generó malestar en el kirchnerismo por no haber tomado posición a favor de Cristina en la interna, el senador dijo: “Ayer (jueves) hablé con Axel. Me dijo que hace su aporte trabajando para la provincia, y que también es parte de ese ‘todos’”.

“Son todos los que quieran entender el Estado como nosotros, inclusive fuerzas políticas como el radicalismo. Cuando rechazamos la ley de inteligencia de Milei, trabajamos con otras fuerzas para lograrlo. Y con el tema del veto, también trabajamos con otras fuerzas políticas, aunque no llegó al Senado porque algunos diputados resolvieron cuestiones personales, anteponiéndolas a los intereses de la gente”, agregó.

Distinta fue su postura respecto de los gobernadores Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Raúl Jalil, de Catamarca, a quienes acusó de “votar todo con Milei, aunque diga los contrario”. “Son parte de su modelo, disfrazados de peronistas, pero con ideas que afectan a sus propias provincias. No pueden decir que son justicialistas y apoyar todas las ideas de hace Milei”.

José Mayans es senador nacional por el Partido Justicialista por la provincia de Formosa. (Foto: NA)

Respecto del rechazo de la Junta Electoral del PJ a la lista del gobernador de Quintela, Mayans señaló que fue “un trabajo responsable y serio, certificando todo mediante escribanos”. “No había ninguna proscripción, solo que no se presentaron los papeles como correspondía. No pueden venir a decirnos que estamos manipulando el sistema”.

Agregó: “Yo creo que al equipo asesor (de Quintela) le faltó preparación para hacer la presentación. La lista fue presentada con manuscritos incompletos, faltaban documentos y firmas. El tema de los avales no se pudo disimular. Tuvieron problemas de representatividad en todo el país. Y eso fue lo que les dijo la Junta. Nosotros podríamos haber apelado esa decisión, pero no lo hicimos”.

Por último le tiró la pelota a Quintela: “Yo le dije que ‘si el fallo sale favorable para ustedes, la pelota está en su cancha para que convoquen a la unidad’. Él me respondió que tiene absoluta predisposición de seguir trabajando con los compañeros. Lo mismo me dijo Kicillof cuando hablamos: que está dispuesto a trabajar porque le afecta directamente”.

“A partir de aquí, cada uno debe ejercer su responsabilidad hacia la gente que está sufriendo. Las peleas internas, ¿a quién le importan? Lo importante es ofrecer soluciones para que la gente recupere su bienestar. Hay personas que no pueden pagar la energía, otras que no tienen trabajo o no pueden comer. Estemos a la altura de las circunstancias”, cerró.