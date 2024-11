La desaparición de Sofía Delgado sigue siendo un misterio que mantiene en vilo a San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Ya pasaron casi quince días desde que la joven de 20 años fue vista por última vez y, aunque la investigación parece ir atando algunos cabos, las respuestas siguen siendo pocas para la familia, que espera encontrarla sana y salva.

La noche del 30 de octubre, Sofía salió de su casa con un rumbo incierto. Según la denuncia que radicó su mamá, ella mencionó que iría a comprar a un kiosco de la zona, pero jamás volvió y esa versión fue prácticamente descartada. Desde entonces, nadie tuvo noticias de dónde podría estar y se generó un intenso operativo que llevó a las autoridades a ofrecer una recompensa millonaria. “Cada segundo cuenta para poder hallarla con vida”, expresaron fuentes de la investigación a TN.

Eran las 23, cuando las cámaras de seguridad captaron un Peugeot 308 gris estacionado frente a su casa. Este auto, según los investigadores, podría haber estado esperando a la joven, pero aún no queda claro si ella se subió o si alguien más la acompañaba. Lo cierto es que el vehículo desapareció de la escena en cuestión de minutos y, después de eso, el paradero de Sofía se convirtió en un misterio.

La familia, desesperada por la falta de respuestas, presentó una denuncia casi de inmediato y el caso pasó a manos de la Fiscalía Regional 2 de Santa Fe. Desde el inicio, el fiscal Carlos Ortigoza mantuvo un perfil reservado, trabajando con una hipótesis que, aunque en principio no se había hecho pública, apuntaba a una posible relación entre Sofía y un hombre con antecedentes, conocido en el barrio. Con el tiempo, esta conexión se fue confirmando y el nombre de Alejandro Bevilacqua empezó a sonar con fuerza en la investigación.

Los primeros indicios y el hallazgo de pruebas

Las primeras pistas firmes en el caso surgieron cuando la policía realizó varios allanamientos en San Lorenzo y en Puerto General San Martín, una localidad cercana. En uno de esos procedimientos, en una vivienda vinculada a Bevilacqua, encontraron una sábana con manchas de un material biológico que estaba en el baño y que, según los investigadores, podría ser sangre.

La escena fue procesada cuidadosamente para evitar perder cualquier rastro de evidencia. El material fue enviado al laboratorio para determinar si las manchas son realmente de sangre y, en caso afirmativo, si corresponden al ADN de Sofía. Sin embargo, los resultados de este análisis todavía no fueron entregados y, según confirmaron fuentes del caso a TN, podrían tardar varios días.

Con la hipótesis de que Sofía había tenido algún tipo de relación con Bevilacqua, la policía intensificó la búsqueda en torno a su círculo cercano. Fue entonces cuando surgió un dato importante: una persona conocida del detenido se acercó a la comisaría y afirmó que había visto un Peugeot 308 gris en un taller de Puerto General San Martín.

Una cámara de seguridad captó la imagen de un auto donde habrían llevado a Sofía Delgado. (Foto: TN).

Se trata de un vehículo de características similares al captado por las cámaras la noche de la desaparición. La policía allanó el lugar y efectivamente encontró el Peugeot, que estaba con la patente delantera retirada, un detalle que hacía suponer que alguien intentaba ocultarlo.

Para los investigadores, el auto podría ser una pieza clave en la desaparición, pero la confirmación de su implicancia requería pericias específicas. El fiscal Ortigoza ordenó realizar un análisis comparativo de las imágenes de las cámaras de seguridad y el vehículo encontrado, aunque aclaró que la baja calidad de las imágenes podría demorar los resultados. Además, se ordenó el levantamiento de huellas y rastros en el auto, en un intento por descubrir si Sofía estuvo en el vehículo aquella noche.

El martes, Alejandro Bevilacqua y su pareja, María L., fueron detenidos. El arresto ocurrió después de que los allanamientos en San Lorenzo no dieran con el paradero del sospechoso, pero surgió información de que ambos se habían trasladado a Pergamino. En la vivienda, además de la pareja, se encontraron juguetes sexuales y una llave de un auto Peugeot, que también fue secuestrada para su análisis en el marco de la investigación.

Los únicos dos detenidos por la desaparición de Sofía Delgado

Los investigadores creen que “algo muy grave pasó esa noche”

Bevilacqua y María L. permanecen detenidos y se espera que enfrenten una audiencia imputativa en los próximos días. Por el momento, el fiscal Ortigoza prefirió reservar los detalles de los cargos específicos que se les imputarán hasta el momento de la audiencia frente al juez, ya que restan analizar varias pruebas.

Sin embargo, fuentes judiciales explicaron a TN en exclusiva que el funcionario a cargo de la investigación maneja la teoría de que Sofía y Bevilacqua tenían una relación previa, aunque sin ser formalmente pareja, y que la joven pudo haberse encontrado con él aquella noche por su propia voluntad. Lo que habría ocurrido durante ese encuentro, llevó a la desaparición de la joven. “Algo muy grave pasó esa noche”, dijo la misma fuente.

Como medida urgente, el Gobierno de Santa Fe ofreció una recompensa de cinco millones de pesos para quien pueda aportar datos relevantes. Mientras tanto, las investigaciones continúan en la búsqueda de Sofía y en el análisis de cada pista.

Ofrecen una recompensa de 5 millones de pesos para dar con Sofía. (Foto: X/ Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe).

Además de los elementos secuestrados en Pergamino, se realizaron allanamientos en otros puntos, incluyendo una propiedad en la localidad de Timbúes que era alquilada por Bevilacqua. En ese domicilio, los investigadores esperaban encontrar algún indicio, pero el procedimiento no arrojó rastros de Sofía.

El dolor de la mamá de Sofía Delgado: “Ya no puedo más”

Los familiares y amigos de Sofía encabezaron una marcha en reclamo por la aparición inmediata. En medio del dolor por no saber nada de su hija, su mamá expresó: “No tengo novedades, lo que sé es lo que dicen los canales de televisión. Está todo en investigación, yo solo quiero que aparezca mi hija, no podemos seguir esperando”, afirmó Claudina en diálogo con TN.

También habló de los detenidos y principales sospechosos hasta el momento. “Más que perdón, yo quisiera que vengan y me digan dónde está mi hija. No es un capricho, hace 12 días que estamos esperando y ya no podemos más”, sostuvo la mujer.

Claudia, la mamá de Sofía, encabezó una marcha para pedir por su aparición. (Foto: TN)

“Se suponía en un primer momento que ella iba al kiosco. Pero no sabemos si este hombre después la pasó a buscar, si ellos quedaron en encontrarse. Si la investigación dio para este lado, es porque el fiscal debe tener algo ahí”, indicó Claudina.

“San Lorenzo tiene que entender que no nos pueden seguir faltando mujeres. Yo quiero que aparezca mi hija con vida. Pero si en caso de que no la tenga, que aparezca porque la necesitamos”, manifestó la mamá de la chica desaparecida. Y concluyó: “Yo traté de respetar a la Justicia, pero ellos no me están respetando porque no me están diciendo absolutamente nada. Yo entiendo que sea investigativo, pero dame una respuesta, dónde está mi hija. Es todo lo que quiero saber”.

La desaparición sigue siendo un rompecabezas para la justicia santafesina. Con cada nuevo hallazgo, la investigación parece avanzar un paso más, pero las respuestas aún no llegan. El Peugeot gris, la sábana con manchas de sangre, la pareja detenida y los testimonios obtenidos hasta ahora son piezas de una historia escalofriante.