El periodista Baby Etchecopar fue amenazado de muerte por teléfono anoche, según lo contó hoy en su programa de Radio Rivadavia, “Basta Baby”.

“Yo no hago denuncias porque es al pedo, es tan al pedo denunciar en Argentina. Porque te llaman, ratificás, rectificás (…)”, inició el comunicador y relató: “Esta mañana me levanto y cuando estaba chequeando todos los mensajes, me encontré con uno muy lindo”, ironizó.

Luego de brindar el número telefónico desde donde recibió el mensaje de amenaza, el conductor invitó a sus oyentes a “llamar a partir de ahora”. En este sentido, Etchecopar leyó el texto que recibió: “Hola Baby, agradecé que seguís con vida, ya sé a dónde vivís y soy capaz de ir a apuñalarte a vos y a tu familia”.

“Quiero decirle a ‘Pato’ -la ministra Patricia- Bullrich, no sé, al Ministerio de Seguridad, yo no voy a hacer la denuncia, que chequeen este teléfono que sale como número de empresa”, agregó el periodista.

“Dejar un teléfono para amenazarme, me parece medio idiota”, concluyó Etchecopár.