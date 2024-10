Tres menores se llevaron este jueves una bicicleta de una vivienda en Toay. La madre del damnificado publicó la filmación de las cámaras de seguridad y escrachó a los autores del robo, al tiempo que publicó sus nombres en redes sociales. Luego denunció amenazas, mientras la policía trata de hallar el rodado.

Según detallaron desde la Comisaría de Toay, tres adolescentes de 15 años se llevaron una bicicleta negra marca Freebird de la puerta del domicilio. La madre del dueño del rodado, también adolescente, hizo la denuncia. Según las primeras averiguaciones, los autores del hurto serían conocidos del damnificado.

Este viernes, los efectivos policiales identificaron a los jóvenes, pero no lograron recuperar la bicicleta.

En tanto, la mujer publicó en su Facebook la filmación de las cámaras de seguridad de su casa, donde se observa como los adolescentes se llevan la bicicleta. «Lamentablemente, no pude recuperar la bici de mi hijo, así que acá vamos para que a otras personas no les pase lo mismo», publicó la mujer. «En el pueblo nos conocemos todos y esto no puede quedar así», añadió.

En su posteo, publicó los nombres de los autores del robo. La mujer es docente y agregó: «soy una laburante, como todos saben, y nadie me regala nada». Además, afirmó que los tres chicos apuntados por el robo «ahora amenazan a mi hijo».

